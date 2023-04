Paus en Beyoncé zijn Twitter-vinkjes kwijt, en Trump-aanhanger moet miljoenen ophoesten: dit zijn de nieuwsfeiten van de dag

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1 Twitter schrapt verificatie van gebruikers

Twitter is donderdag begonnen met het verwijderen van de originele blauwe vinkjes, waarmee organisaties en personen konden aantonen dat het hun eigen account was en geen oplichter. Onder anderen Cristiano Ronaldo, Beyoncé en paus Franciscus hebben nu geen blauw vinkje meer naast hun naam staan op de berichtendienst. Lees meer >

2 Trump-bondgenoot moet miljoenen betalen aan expert die zijn claims over verkiezingsfraude weerlegde

Fanatiek Trump-supporter Mike Lindell moet 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) betalen aan een cyber security expert. Lindell organiseerde in 2021 een wedstrijd waarbij hij 5 miljoen dollar beloofde aan iedereen die zijn beweringen dat er gefraudeerd was bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 wist te ontkrachten. Software-ontwikkelaar Robert Zeidman bestudeerde de door Lindell geleverde data naar eigen zeggen een paar uur, waarna hij ‘heel duidelijk kon aantonen dat zijn claim totale onzin was’. Toch weigerde Lindell hem het geld over te maken, waarna de programmeur een advocaat in de arm nam. Lees meer >

3 Duitse minister niet gekant tegen Oekraïense aanvallen in Rusland

De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius vindt beperkte aanvallen van Oekraïne op Russisch grondgebied een acceptabele tactiek bij het afweren van de invasie van Rusland.Het is in zo’n oorlog ‘volkomen normaal dat de aangevallen partij oprukt in vijandelijk gebied, bijvoorbeeld om aanvoerroutes af te snijden’, zei hij donderdagavond tegen de Duitse omroep ZDF. Lees meer >