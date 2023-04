Trump-bondgenoot moet miljoenen betalen aan expert die zijn claims over verkiezingsfraude weerlegde

Fanatiek Trump-supporter Mike Lindell moet 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) betalen aan een cyber security expert die in 2021 zijn claims over verkiezingsfraude weerlegde. Dat melden Amerikaanse media.

Lindell organiseerde in 2021 een wedstrijd waarbij hij 5 miljoen dollar beloofde aan iedereen die zijn beweringen dat er gefraudeerd was bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 wist te ontkrachten. Lindell zei gegevens in handen te hebben waaruit bleek dat in opdracht van de Chinese regering stemmachines waren gemanipuleerd om stemmen voor Donald Trump aan Joe Biden toe te kennen.

Software-ontwikkelaar Robert Zeidman bestudeerde de door Lindell geleverde data naar eigen zeggen een paar uur, waarna hij ‘heel duidelijk kon aantonen dat zijn claim totale onzin was’. Toch weigerde Lindell hem het geld over te maken, waarna de programmeur een advocaat in de arm nam.

De kwestie werd niet beslist door een rechter, maar door een commissie voor zakelijke geschillen in de staat Minnesota. Lindell heeft aan Amerikaanse media laten weten het niet eens te zijn met de uitspraak en dat de zaak ‘voor de rechter zal komen’.

Mike Lindell is in de Verenigde Staten een relatief bekend gezicht als oprichter van een kussenfabriek. Zijn koopwaar prijst hij zelf in reclamefilmpjes aan. Hij staat bekend als fervent Trump-supporter, zeker nadat hij in 2021 drie uur zendtijd kocht op de pro-Trump-tv-zender One America News, om een documentaire over vermeende verkiezingsfraude uit te laten zenden.

Deze week werd bekend dat stemcomputerfabrikant Dominion en nieuwszender Fox een schikking hebben getroffen in een proces waarin beweringen van Fox News over fraude met de apparatuur van Dominion centraal stond. De conservatieve televisiezender moet het bedrijf 718 miljoen euro schadevergoeding betalen.

