Vandaag is het ’s ochtends droog met hier en daar brede opklaringen, in de loop van de voormiddag komen stapelwolken opzetten die kunnen uitgroeien tot ­lokale buien, voornamelijk in het oosten van het land. De temperaturen variëren tussen 13 graden in de Ardennen en 15 à 17 graden in Vlaanderen.