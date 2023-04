AA Gent kraakt volledig in tweede helft tegen West Ham: 4-1

Met een vroege goal zag het er even goed uit voor AA Gent in Londen. West Ham United kwam echter snel gelijk en zette in de tweede helft helemaal orde op zaken.

In hetzelfde stadion waar Usain Bolt drie gouden medailles nam op de spelen in 2012 maar vijf jaar later ook zijn carrière beëindigde met een blessure, op die plek houdt ook een hobbelig parcours door Europa op voor AA Gent. Een parcours met een vroege uitschakeling in de voorronde van de Europa League, een bewogen Conference League – denk maar aan de 4-2 in Stockholm – maar finaal toch een eerste kwartfinale sinds 1992, pas de tweede in de geschiedenis. Slechts vier van de veertien duels won het, maar dat de Buffalo’s zo lang overleefden, mag toch tot enige trots leiden. Dat het een elftal uit de Premier League te hoog gegrepen leek, is geen schande. Ook al knaagt het, net als een jaar geleden in de 1/8ste finales tegen PAOK. In de heenwedstrijd zat meer, en ook nu had het anders kunnen lopen, zelfs al had David Moyes dit keer geen ‘B-elftal’ tussen de lijnen gestuurd.

Net als in Gent startten The Hammers furieus en moest AA Gent enkele minuten naar adem happen, zonder dat Roef aan de bak moest. Maar net als een week eerder ging die storm snel liggen. Weer kreeg AA Gent de bal en eigenlijk had het zelfs al vroeg op voorsprong moeten staan na een heerlijke voorzet van Kums. Orban kopte een gat in de lucht, waardoor Cuypers verrast leek en de bal evenmin goed wist te raken. Vanhaezebrouck schreeuwde het uit, wetende hoe schaars kansen op dit toneel komen. Zijn ploeg bleef baas, ook omdat Okumu al zijn duels won. De Keniaan droomt van de Premier League – vorige zomer had hij en niet Wout Faes richting Leicester kunnen gaan. Geen wonder dat hij indruk wilde maken.

Cuypers met zijn zevende

Halverwege de eerste helft kreeg AA Gent het al makke Londen Stadium helemaal stil – op 3.500 uitzinnige Gentse supporters na dan. Hong onderschepte de bal en lanceerde Orban, die de bal teruglegde in de loop van Samoise. Diens gekraakte voorzetschot werd door Cuypers binnen gelegd: 0-1, na al zijn zevende doelpunt in de Conference League.

Plots sloop er toch enige onrust in de Gentse rangen, alsof sommigen het zelf niet konden geloven. De eerste waarschuwing kwam van een schietkans voor Emerson die Roef in hoekschop duwde. De gelijkmaker viel nog voor de rust, niet toevallig op een spelhervatting – eerder had ook Zouma op een vrije trap een flinke kopkans gekregen. Dit keer hield Antonio op een vrije trap zijn bewaker De Sart af: 1-1.

Pijnlijk voor de Buffalo’s, die het even moeilijk kregen. Dat het toch de rust haalde, mocht het dan nog danken aan de Israëlische arbiters. Noch ref Grinfeeld, noch zijn VAR zagen een strafschop toen Benrahma de bal tegen de arm van Samoise kopte. Een twijfelgeval.

Dat was het handspel iets voor het uur duidelijker. Okumu verstapte zich, kreeg de bal via de dij tegen de arm, maar ref Grinfeeld liet doorspelen. Er volgde een hele reeks hete standjes, maar toen de bal uiteindelijk buiten ging, werd de Israëliër toch naar het scherm gesommeerd. Strafschop, ten onrechte, en Paquetá liet dat niet liggen: 2-1. Zonde dat het zo moest lopen, ook al was West Ham sterk begonnen aan de tweede helft. Bij 1-1 raakte Soucek de lat en vond Bowen ook Roef op zijn weg.

De man van 100 miljoen

Na de 2-1 ging het plots snel. Piatkowski verslikte zich, waarna aanvoerder Declan Rice aan de middellijn zijn turbo aanzette, doorstoomde en de 3-1 in doel legde. Manchester United zou komende zomer meer dan 100 miljoen willen betalen voor hem. Terecht, Rice is te goed voor dit West Ham. Achterin bij Gent gingen alle sluizen open: Antonio maakte er nog 4-1 van op een tegenstoot. In negen minuten telden The Irons Gent helemaal uit. Dat het geen zwaardere score meer werd, dankte het aan Roef. Bowen scoorde wel nog maar zag de 5-1 afgekeurd wegens handspel. West Ham is niettemin de favoriet voor eindwinst, ook al is hun spelniveau bedenkelijk. Van hun twaalf wedstrijden in Europa dit seizoen won het er eentje niet: op bezoek bij Gent.

Hoe prestigieus een stunt in Londen ook weer had kunnen zijn, het gaf nog geen enkele garantie op écht succes. De wedstrijd zondag tegen KV Oostende is voor het bestuur van AA Gent belangrijker. Zeker mocht Antwerp straks de beker winnen, is Europees voetbal een feit en dat geeft enige financiële zuurstof. Als die 4-1 maar niet in de kleren gaat zitten.