Union bereikt zijn Europese plafond

Op een koude lenteavond doofde het Europese avontuur van Union uit. Leverkusen toonde vanaf minuut één meer kwaliteit. Union bereikte zijn plafond en kan zich vol richten op de titelstrijd.

Wat is Union echt waard? De Brusselse club verovert harten omdat de spelers nog volop in de ontdekkingsfase zitten. Vol geloof in eigen kunnen wagen ze hun kans en ­worden ze gedragen door een groeiende aanhang. Donderdagavond in het Lotto Park van Anderlecht was een extra tribune afgehuurd om hen plaats te geven. ­Alleen de staanvakken achter doel – het gevoelige territorium van de harde kern van Anderlecht – bleven voor de lieve vrede onbezet.

Sinds de promotie naar de eerste afdeling in 2021 is Union de ­buitenwereld blijven verbazen. Na het wonderbaarlijke eerste seizoen 2021-2022 volgde een zo mogelijk nog betere jaargang waarin de ‘Unionisten’ op twee fronten strijden. De 1–1 vorige week in de ­BayArena Leverkusen gaf hoop op een eerste halve finale sinds 1959. Maar de Duitse apothekersclub toonde in het Lotto Park een ander gezicht. Een jong, vaardig en dwingend voetballend geheel, dat Union achteruit dwong en handig ­gebruik maakten van de ruimtes.

Wat de spelers van Union waard zijn, ondervinden ze bij uitstek in de Europese bekerwedstrijden. Christian Burgess is een typisch voorbeeld van de bijzondere rekruteringstrategie van Union – een onbekende Britse verdediger die intussen al 31 is en uit de anonimiteit van de lagere profreeksen van ­Engeland in Brussel terechtkwam. Met zijn onverstoorbare stijl is hij een schrik voor elke aanvaller in de Belgische Jupiler Pro League. Maar donderdag ging hij al na één ­minuut voetballen in de fout tegen Leverkusen. De Franse aanvaller Moussa Diaby, opgeleid door Paris Saint-Germain maar gebarreerd door de vele dure transfers, zette de bezoekers op voorsprong.

Neverkusen

Leverkusen mag dan als club van het farmaconcern Bayer op weinig sympathie rekenen in Duitsland, de club uit de voorstad van Keulen heeft altijd een neus gehad voor jong talent. In 2002 bereikte het de finale van de Champions League, maar verloor van Real Madrid. Ook in de Bundesliga liep het vaak fout – het zou de West-Duitsers de bijnaam ‘Neverkusen’ opleveren. Maar met spelers als Diaby, de Duitse international Florian Wirtz, en de Nederlandse flankspelers ­Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker lopen er heel wat energieke ­jongens bij de club.

Union had nauwelijks kansen gehad en tot overmaat van ramp de blessuregevoelige Yorbe Vertessen verloren toen Bakker er na een fraai uitgespeelde aanval 0–2 van maakte. Union dreigde één keer voor de rust – na een vrijschop ging een kopbal van de Japanner Koki ­Machida net over. Ook in de heenmatch was Union vooral vanop ­stilstaande fases gevaarlijk geweest. In het veldspel rekenen de Brusselaars vooral op een individuele actie van hun talisman Victor Boniface. Die werd donderdag vakkundig uit de wedstrijd gehouden en voetbalde op een eiland. De ­afstand tussen de Brusselse linies was te groot om gevaarlijk te zijn.

Union-coach Karel Geraerts gokte met de 19-jarige Fin Casper Terho om nog de bakens te verzetten in de tweede helft. Union startte met meer drang, maar een te trage handelingsnelheid van doelman Anthony Moris leidde tot de 0–3 van Frimpong.

De match leek gespeeld, tot Terho er met een afgeweken trap 1–3 van maakte. De tribunes, die tot dan vrij stil waren gebleven, kwamen plots tot leven. Union kreeg kansen op 2–3, maar Boniface kon niet afwerken op aangeven van Teuma en Adringra trof de lat.

De 20-jarige Tsjechische spits Adam Hlozek, nog zo’n jong talent, zette na een Duitse tegenaanval de duidelijke 1–4-cijfers op het bord. Op een koude lenteavond in Anderlecht bereikte Union zijn Europese plafond. Dat hoeft geen schande te zijn. Ook Duracell-konijnen stoppen ooit met trommelen.

