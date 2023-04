Alec Baldwin niet vervolgd voor dodelijk schietincident

Acteur Alec Baldwin hoeft niet langer een celstraf te vrezen: de openbare aanklagers laten de aanklachten tegen hem vallen voor het dodelijke schietincident op de set van de western Rust.

De openbare aanklagers in New Meixco hebben beslist om de Amerikaanse acteur Alex Baldwin dan toch niet te vervolgen voor het fatale schietincident, waarbij de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins omkwam.

Baldwin werd in New Mexico aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag, maar pleitte onschuldig. Hij riskeerde een gevangenisstraf van 18 maanden. Het proces zou over een kleine twee weken van start gaan.

Ook Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke van de film, werd vervolgd. De aanklacht tegen haar valt voorlopig niet weg. Ook zij pleit onschuldig.

Dinsdag kondigde de filmstudio aan dat de acteur de opnames van Rust deze week zou hervatten. De opnames werden stilgelegd nadat op 21 oktober 2021 Baldwin op de set van ‘Rust’ op een ranch in New Mexico een pistool had afgevuurd dat alleen losse flodders had mogen bevatten. Er zat echter in het pistool een echte kogel die Halyna Hutchins doodde en ook regisseur Joel Souza verwondde.

