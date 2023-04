OHL-voetballer Sofian Kiyine had 1,6 promille in bloed toen hij sporthal binnenreed

Profvoetballer Sofian Kiyine (OHL), die met hoge snelheid op een rotonde inreed en nadien met zijn auto meters verder vloog en in de sporthal van Flémalle belandde, heeft positief getest bij de alcoholtest na het ongeval. Dat meldt het parket van Luik, dat de berichtgeving van Sudinfo bevestigt.

Het ongeval gebeurde op 30 maart. Sofian Kiyine, die alleen in de auto zat, crashte tegen hoge snelheid op de rotonde. De wagen werd in de lucht geslingerd en eindigde in de sporthal van Flémalle. Hij moest bevrijd worden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat er geen blaastest kon afgenomen worden, werd het bloed van de voetballer gecontroleerd. Uit toxicologische analyses bleek dat de 25-jarige middenvelder 1,6 promille alcohol in zijn bloed had. De toegestane limiet in ons land ligt op 0,5 promille. Ook reed hij volgens de eerste elementen van het onderzoek meer dan 140 kilometer per uur, terwijl de snelheidslimiet daar 90 kilometer per uur bedraagt.

Door zijn toestand kon Kiyine na de feiten niet meteen verhoord worden. Donderdag werd hij door politiespeurders van Flémalle ondervraagd. Toen verklaarde hij volgens SudInfo dat hij vijf gins had gedronken op restaurant en op de terugweg ziek was geworden. Hij kon zich naar eigen zeggen niets meer herinneren van de feiten.

Sofian Kiyine zal zich binnenkort voor de politierechtbank van Luik moeten verantwoorden.

Zijn club Oud-Heverlee Leuven heeft de speler voor onbepaalde tijd geschorst.