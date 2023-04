Zwak Anderlecht vergooit dubbele bonus en is na penalty’s uitgeschakeld

Na minder dan een kwartier was Anderlecht de voorsprong van twee doelpunten uit de heenwedstrijd al kwijt tegen AZ. Een onmachtig Anderlecht sleepte vervolgens toch nog verlengingen uit de brand, maar daarin was het penaltygeluk op. Geen historische halve finale voor de Brusselaars.

Na de 2–0-zege van Anderlecht in Brussel was de Nederlandse pers kritisch voor AZ. ‘Een schande dat het tegen dit armtierige Anderlecht fout liep’, was de teneur. Nochtans waren de Brusselaars in eigen huis wel de betere ploeg. Maar zo slecht AZ vorige week voor de dag kwam, zo lamentabel deed Anderlecht het in de terugwedstrijd. Na twaalf minuten was de dubbele bonus uit de heenwedstrijd al weggeveegd. Na 4 minuten raakte Murillo de voet van Kerkez op de rand van de backlijn: penalty en bingo. Na 12 minuten hief de Panamees het buitenspel op waarna Moussa N’Diaye in zijn rug werd voorbijgesneld. Vangelis Pavlidis maakte toen al zijn tweede van de avond. De scheidsrechter floot soms wel makkelijk, maar de Hollandse waarnemers kraaiden van de pret.

Anderlecht was werkelijk nergens. De flanken Murillo en N’Diaye gaven niet thuis, Ashimeru en Diawara begaven het onder de druk, terwijl het voor Lior Refaelov dit keer te snel ging. AZ had heel goed naar Racing Genk gekeken en rolde keer op keer de linkerflank op. De Brusselaars leken totaal niet te beseffen dat ze een unieke kans maakten op een Europese halve finale en konden de bal geen vijf seconden bijhouden. De Alkmaarders gingen daarna gelukkig met de kansen morsen en verloren doelpuntenmaker Pavlidis met een blessure.

Het lamentabele spel zorgde er zelfs voor dat Marc Coucke zich op Twitter ging mengen in de verhitte debatten. Vorig seizoen tweette de voorzitter eens ‘Hoe het seizoen in één week om zeep helpen’ terwijl Anderlecht toen faalde in Play-off 1. De zakenman had nu hetzelfde kunnen doen, maar hield het constructiever. ‘Hoofd leegmaken en voetballen. Er staat immers een halve finale op het spel.’

Geen geschiedenis geschreven

Anderlecht voetbalde na de rust iets minder als preminiemen, maar het bleven hooguit kadetten in vergelijking met de jongens van AZ. In Spanje maakte deze ploeg het mirakel van Villarreal mee en nu zou er weer een wonder nodig zijn om uit deze nachtmerrie te ontwaken. Refaelov werd na een dik uur uit zijn lijden verlost, N’Diaye mocht blijven aanmodderen en Murillo viel uit met een spierscheur.

Voor de Panamees zit het seizoen er wellicht op. Al is dat natuurlijk relatief. Het verhaal in de Jupiler Pro League eindigt misschien al volgende zondag. In 95 minuten versierde Anderlecht welgeteld twee kansen – Slimani en N’Diaye konden de keeper niet verschalken –, maar het elftal van Riemer sleepte zich met meer geluk dan kunde naar de verlengingen. AZ knalde zelfs nog keihard op de paal. Hoeveel geluk kun je hebben?Het mentale voordeel was duidelijk voor de Nederlanders. Op de tribune zaten wij te discussiëren hoeveel RSCA-spelers we zouden buizen, want met dit voetbal zou paars-wit in de halve finale pas echt een mal figuur slaan. Alleen Vertonghen en Sardella waren op niveau, maar de Europese voetbalgoden zijn de Brusselaars ontzettend goed gezind. Een goal van AZ werd nog afgekeurd waarna RSCA voor de derde keer in deze campagne strafschoppen uit de brand sleepte.

Dat liep goed af tegen Young Boys Bern en Loedogorets, maar dat blijft een loterij. Het viel dit keer slecht uit voor de Belgen. Jan Vertonghen en Killian Sardella misten hun elfmeter en Bart Verbruggen kon de meubelen niet redden. Over en uit. Anderlecht verdiende het simpelweg niet om door te stoten en die eerste Europese halve finale te halen sinds 1990. Het verzuimde om geschiedenis te schrijven: doodzonde na zo’n unieke kans. Na de 5–2-nederlaag tegen Genk een nieuwe dreun in een kleine week tijd. Anderlecht moet zondag tegen KV Mechelen zijn waterkans grijpen op de top 8, om zijn grijze seizoen nog wat rekken.

AZ-ANDERLECHT2–0 (4–1 n.p.)

Doelpunten: 5’ Pavlidis (pen.) 1–0; 13 Pavlidis 2–0