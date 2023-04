Buzzfeed News stopt ermee

Foto: Getty Images for BuzzFeed Inc.

Oprichter Jonah Perreti trekt de stekker uit Buzzfeed News, de afdeling van Buzzfeed.com die zich bezighield met online kwaliteitsjournalistiek.

Buzzfeed News, de nieuwsafdeling van Buzzfeed.com die aan onderzoeksjournalistiek deed, stopt ermee. Dat blijkt een memo van Buzzfeed-ceo en oprichter Jonah Peretti aan zijn personeel die The verge kon inkijken. Perreti kondigde ook aan dat Buzfeed het voortaan met 15 procent minder personeel zal doen – dat zijn 180 medewerkers.

In 2021 werd Buzzfeed News nog bekroond met een Pulitzer voor een artikelenreeks over de kampen waar de Chinese overheid de Oeigoeren, een islamitische etnische minderheid in China, gevangenhoudt. Buzzfeed News berichtte ook als eerste over de toxische werksfeer achter de schermen bij de talkshow van Ellen Degeneres.

AI-artikels

Perreti haalde als oorzaken voor het verdwijnen van Buzzfeed News de coronacrisis aan, maar ook de moeilijke economische situatie, dalende advertentie-inkomsten en veranderende leesgewoonten. Perretti zei dat hij bleef investeren in het verlieslatende Buzzfeed News omdat hij zo’n fan was van het werk en de missie van zijn journalisten. Nu stopt die steun. Perreti suggereerde in de memo dat er wellicht geen duurzaam businessmodel is voor online kwaliteitsjournalistiek.

Het bedrijf zal voortaan sterker inzetten op HuffPost. Buzzfeed kocht die concurrerende nieuwssite in 2020. Een deel van het personeel van Buzzfeed News kan bij HuffPost aan de slag.

Buzzfeed experimenteerde het voorbije jaar met artikels die door AI worden geschreven en met online quizzen. Toen Peretti eind januari aankondigde dat het bedrijf wou samenwerken met OpenAI, het moeder­bedrijf van de online tekst­generator ChatGPT, ging de beurskoers van Buzzfeed steil omhoog. In december moest nog 12 procent van het personeel afvloeien.

