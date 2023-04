De goederenoverslag in de North Sea Port is in het eerste kwartaal van 2023 gedaald ten opzichte van vorig jaar.

In het eerste kwartaal van 2023 boekten de bedrijven in North Sea Port 17 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart. In vergelijking met dezelfde periode in 2022 is dat een daling van 4 procent.

Vorig ...