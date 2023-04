Waarom zingen sommige vogels heel gevarieerd en andere monotoon?

‘In deze tijd van het jaar is het ’s morgens een gekwetter van jewelste’, mailt Paul ­Deman. ‘Sommige vogels, zoals de merel en zanglijster, zingen gevarieerde liedjes. Hun zang staat in schril contrast met die van bijvoorbeeld de koekoek, die continu vrijwel hetzelfde geluid produceert. Wat verklaart de verschillen in zang tussen ­vogels?’