Ecolo-staatssecretaris Schlitz weet pas volgende week of ze kan aanblijven

De meerderheidspartijen in de Kamer hebben donderdagavond beslist dat pas volgende week gestemd wordt over het lot van de in opspraak gekomen Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz.

De meerderheidspartijen in de Kamer hielden donderdagavond overleg over de situatie van Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz. Dat ging van start na een interpellatie waarin Sander Loones (N-VA) om haar ontslag vroeg en kwam er op vraag van de MR.

Uiteindelijk besloot de meerderheid om toch geen eenvoudige motie met urgentie in te dienen waardoor de stemming volgende week volgt. Op papier lijkt Schlitz zo gered, maar binnen de meerderheid wordt de vraag al gesteld of ze die week wel overleeft. N-VA-Kamerlid Sander Loones nodigde zijn collega’s alvast uit om ‘alle details van het dossier nog eens zeer nauwgezet na te lezen’

Nadat N-VA een motie indiende die het ontslag van Schlitz vraagt, was de normale gang van zaken dat de meerderheid die motie neutraliseert door zelf een ‘eenvoudige motie’ in te dienen die overgaat tot de orde van de dag. Alleen bleek daar niet meteen een meerderheid voor te vinden. Met name de MR, PS en Vooruit waren niet overtuigd. Meteen hing het lot van Schlitz aan een zijden draadje, waardoor crisisoverleg volgde tussen de fractieleiders en binnen de fracties zelf. Ecolo zou geen zin hebben om Schlitz zomaar los te laten.

Berisping

Schlitz kwam in opspraak naar aanleiding van haar persoonlijk logo dat op sites was verschenen van organisaties die van haar subsidies hadden gekregen. ‘Het gaat om een onhandigheid, het is niet dat ik iets specifiek gevraagd heb. Maar ik had hier aandachtiger voor moeten zijn’, aldus Schlitz eerder deze week in de controlecommissie van het federaal parlement.

De commissie besloot als sanctie een berisping te geven. Die wordt ook officieel gepubliceerd op de website van de Kamer en in het Belgisch Staatsblad. Maar vandaag doken documenten op waaruit bleek dat ze wel degelijk duidelijk de opdracht gaf aan organisaties om haar persoonlijk logo te gebruiken, ook al zei ze in het parlement dat ze daar zelf niet specifiek naar vroeg.

Volgens oppositiepartij N-VA loog Schlitz dan ook tijdens de commissie. ‘Ze benadrukte in het parlement herhaaldelijk dat ze haar persoonlijk logo níet oplegde aan de gesubsidieerde organisaties. Uit de subsidiegids blijkt nu dat ze dat wél deed’, zegt Kamerlid Sander Loones. ‘Ze probeert dit nu te verdoezelen door die gids in het geniep aan te passen.’

