Terwijl de autoverkoop met een kwart daalde, konden de grootste Europese autobouwers hun winsten verdubbelen tegenover voor corona. De focus op luxewagens doet ook aandeelhouders jubelen, maar de snelle elektrificatie verandert het speelveld.

De vijf grootste autobouwers in Europa hebben vorig jaar samen wereldwijd net geen 20 miljoen wagens verkocht. Dat is een kwart minder dan in 2019, voor de covidpandemie ook de auto-industrie stokken ...