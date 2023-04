Ouders van terrorist getuigen: ‘Ik weet niet hoe mijn zoon zo is kunnen worden’

‘We hebben twee jaar lang elke dag geweend.’ De ouders van Najim Laachraoui begrijpen vandaag nog altijd niet waar het is fout gelopen met hun zoon.

Najim Laachraoui (24), een van de twee terroristen die zich op 22 maart 2016 liet ontploffen op de luchthaven van Zaventem, is met voorsprong de meest atypische van de terroristen van Parijs en Brussel. Laachraoui groeide op in Schaarbeek op nog geen kilometer van het safehouse in de Max Roosstraat van waar hij op 22 maart samen met Mohamed Abrini en Ibrahim El Bakraoui vertrok naar de luchthaven om zich daar te laten ontploffen. Laachraoui had, in tegenstelling tot de andere zelfmoordterroristen, geen crimineel verleden. Hij was een goeie student toen hij plots radicaliseerde. Zijn ouders, drie broers en zus, getuigden donderdag op het proces over de aanslagen samen hoe ze nooit hadden zien aankomen hoe tragisch het met Najim zou eindigen. Eén van die broers is Mourad Laachraoui die in mei 2016 Europees kampioen taekwondo werd en ook vandaag nog professioneel taekwondo beoefent.

Vader Driss (68) was het grootste deel van de tijd aan het woord. ‘Najim was een goeie jongen. Maar op een bepaald moment – tijdens zijn eerste jaar universiteit toen hij ingenieur studeerde – liep het fout. Ik weet niet hoe dat is gekomen. Toen ik op zijn kamer ging checken, was hij niet met zijn vakken bezig maar met video’s te bekijken in het Arabisch. Ik heb een tijdlang het internet geblokkeerd maar ik kon dat niet blijven volhouden tegenover mijn andere kinderen.’ Vader Laachraoui kon één keer het vertrek van zijn zoon naar Syrië tegenhouden. ‘Maar in februari 2013 was hij dan toch weg. Najim zei dat hij in Syrië tegen de dictator Assad wilde vechten. Ik gaf meteen zijn vertrek aan bij de politie. Daarna heb ik twee jaar lang elke dag geweend.’

Radicalisering in moskee

Toen Najim Laachraoui in september 2015 vanuit Syrië weer naar Brussel kwam, in een safehouse op een steenworp van het ouderlijk huis, wisten zijn ouders nergens van. ‘We denken dat hij ons toen bewust vermeden heeft om ons niet te betrekken bij die aanslagen. Wij hebben heel veel spijt voor de slachtoffers en hun families. Ik weet echt niet hoe mijn zoon zo is kunnen worden. Hij was vroeger de allerliefste.’ Over hoe hun zoon radicaliseerde, hebben de ouders wel een idee. ‘Ik denk dat het in een moskee was, niet via het internet’, zegt de vader. (Laachraoui ging in die tijd bidden in een radicale moskee in Evere, red.).

Na de familie Laachraoui kwam zijn studiegenoot en beste vriend Othman A. getuigen. A. werd in 2016 tot tien jaar cel veroordeeld omdat hij jongeren had geholpen naar Syrië te vertrekken. Ondertussen behaalde A. een universitair diploma in zijn cel en is hij voorwaardelijk vrij. Hij is niet radicaal meer. Othman A. was de beste vriend van Laachraoui tijdens dat eerste jaar aan de universiteit. ‘We kenden mekaar van de lagere school maar daarna zijn we mekaar uit het oog verloren. Aan de universiteit trokken we weer samen op. Najim was zeer gelovig. Hij ging vaak naar de moskee maar hij probeerde niemand te bekeren. Hij probeerde anderen te inspireren door het goede voorbeeld te geven in zijn leven.’ A. en Laachraoui slaagden allebei niet in dat eerste jaar. ‘Najim zei toen “Allah heeft andere plannen met ons.”’

Waarom Othman A. niet geprobeerd heeft Laachraoui te overtuigen niet naar Syrië te gaan, wilde een van de drie rechters weten. ‘Ik zou nooit geprobeerd hebben hem te overhalen om niet te vertrekken. Ik stelde eerder mezelf in vraag omdat ik het niet aandurfde’, zei Othman A.

