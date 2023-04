Neuzekesverkoper Carl krijgt beroepsverbod van zeven jaar en moet 108.000 euro terugbetalen

De neuzekesoorlog zindert na al die jaren nog steeds na voor een van de twee hoofdrolspelers. Verkoper Carl Demeestere is donderdag veroordeeld in Gent voor de afwikkeling van zijn faillissement in 2020.

Demeestere had na de jarenlange saga op de Groentemarkt moegestreden het faillissement aangevraagd. Corona en de nasleep van de neuzekesoorlog – waarbij hij het regelmatig aan de stok had met een andere verkoper van cuberdons – gaven hem de doodsteek, verklaarde hij zelf.

‘Slordig geweest’

Maar het parket geloofde hem niet. De cuberdonverkoper werd beschuldigd van gesjoemel. Volgens de curator hield hij 108.000 euro achter en gebruikte hij geld van het vennootschap voor privédoeleinden, wat niet mag. De rechter gaf de curator donderdag gelijk en veroordeelde Demeestere.

Volgens de curator beging de man zware fouten. ‘Hij maakte grote schulden die niet te verklaren waren met een omzet van 400.000 per jaar en een handelsuitbating die zo goed als geen kosten met zich meebracht’, klinkt het in het vonnis. ‘Schuldeisers werden daarnaast niet betaald.’

Zelf ontkent Demeestere met klem. Hij had fouten gemaakt, klonk het in de rechtbank, maar hij is geen crimineel. ‘Ja, ik ben slordig geweest en heb mijn boekhouding verwaarloosd. Maar persoonlijke verrijking? Dat is een leugen.’ Aan die verklaring hechtte de rechter geen geloof.

Geen bonnetjes of facturen

‘Hij verklaarde tijdens het onderzoek niet te kunnen zeggen hoe deze schuld was opgebouwd’, gaat het vonnis verder. ‘Gevraagd waar hij het vennootschapsgeld had gespendeerd, zegt hij een groot deel te hebben uitgegeven aan zaken waar waarschijnlijk geen bonnetjes of facturen voor zijn.’

Demeestere werd veroordeeld en moet een verbeurdverklaring van 108.000 euro betalen. De rechter meent dat dit het bedrag is dat hij heeft achtergehouden. Daarnaast krijgt de cuberdonverkoper een jaar celstraf met uitstel en een boete van 4.000 euro, waarvan de helft effectief. Hij krijgt ook een beroepsverbod van zeven jaar opgelegd. Wat dat voor gevolgen heeft voor zijn handeltje aan de kust, waarheen Demeestere enkele jaren geleden verkaste, is nog niet duidelijk.

De rechter tilde tot slot aan de houding van Demeestere, blijkt uit het vonnis. ‘De beklaagde volhardt tot vandaag in zijn gebrek aan transparantie over wat met de gelden is gebeurd en waar ze naartoe zijn gevloeid. Wat duidelijk is: hij wist dat hij onmogelijk deze gelden zou kunnen terugbetalen.’

