In Russische bioscopen is The challenge in première gegaan. Het is de eerste langspeelfilm ooit die in de ruimte opgenomen werd. President Poetin is trots op het project. ‘Opnieuw zijn wij de eersten.’

Waar sciencefictionfilms als Gravity, Interstellar en The martian voor hun opnames nooit de aardse atmosfeer verlieten, deed het Russische The challenge dat wel. De 38-jarige actrice Joelia Peresild en de 39-jarige regisseur Klim Sjipenko trokken in oktober 2021 twaalf dagen naar het internationaal ruimtestation ISS – op zo’n 400 kilometer boven de aarde ­– voor de opnames. De film ging donderdag in première in de Russische bioscoop.

In The challenge speelt Peresild een chirurge die naar het ISS wordt gestuurd om er een gewonde kosmonaut te redden. De opnames, die in het Russische gedeelte van het ISS doorgingen, leverden zo’n 30 uur aan filmmateriaal op. Daarvan haalden zo’n 50 minuten de montage. De film heeft een speelduur van 164 minuten.

Vooraleer Peresild en Sjipenko de ruimte ingeschoten werden, aan boord van een Sojoez-ruimtecapsule, doorliepen ze een training van zo’n vier maand. Eens in de ruimte waren ze voor de opnames op elkaar aangewezen. Er was geen plek voor camera- of geluidsmensen. Sjipenko was er verantwoordelijk voor het camerawerk, de belichting, het geluid en de regie.

Tom Cruise

De Russische president Vladmir Poetin is trots op het project. ‘We zijn de eersten die een langspeelfilm in een baan om de aarde maken. Opnieuw zijn we de eersten’, vertelde Poetin aan het Russische persagentschap Tass.

Ook de Verenigde Staten willen een film in de ruimte maken. In 2020 kondigde Hollywoodacteur Tom Cruise aan dat hij ook naar het ISS trekt om er een film op te nemen. Onder andere SpaceX en de Nasa zijn betrokken bij het project. Het is niet duidelijk wanneer die opnames zullen doorgaan.

Lees ook