Moet ik me schuldig voelen over de klimaatcrisis? (1)

Sommigen proberen heel klimaatbewust te leven, anderen geloven dan weer dat de oplossingen van bovenaf moeten komen. De mensen en landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, zijn het kwetsbaarst voor de gevolgen. Niet iedereen heeft dus evenveel schuld aan de klimaatcrisis. Toch kan iedereen wel zijn verantwoordelijkheid opnemen in de zoektocht naar oplossingen. Maar hoe krijgen we iedereen mee? Zijn er nog mensen die dat schuldgevoel herkennen? Hoe gaan zij daarmee om? Journalist Josephine Dapaah gaat op onderzoek in de podcastreeks Klaarwakker.





Dit is de eerste aflevering van deze reeks. De andere afleveringen vind je hier.

OVER DEZE PODCAST



‘Waar lig jij echt van wakker?’ Die vraag stellen vijf jonge journalisten van De Standaard elkaar in de podcastreeks Klaarwakker. Elk trekken ze met een persoonlijk dilemma naar leeftijdsgenoten en experts. Koop ik een huis of huur ik beter? Wil ik wel een kind? Moet ik mij schuldig voelen over het klimaat? Hoe veilig is de nacht? En waar voel ik me echt thuis?

Josephine Dapaah stelt zich de vraag of ze zich schuldig moet voelen over de klimaatcrisis.

Kubra Mayda onderzoekt in drie afleveringen hoe we het nachtleven weer veilig kunnen maken. Hoe doen we dat zonder de spontaniteit te verliezen? En welke verantwoordelijkheden heeft een bar of club hierin?

Samira Ataei emigreerde met haar ouders vanuit Iran naar België toen ze vijf jaar oud was. Sinds haar tienerjaren ligt ze wakker van de vraag: ‘Wat is thuis zijn?’ En ze is lang niet alleen. In drie afleveringen gaat Samira op zoek naar antwoorden.

Jef Poppelmonde vraagt zich af of hij wel vader wil worden? Of beter: kan hij een goede vader zijn als hij ook wil blijven werken, wil blijven sporten, wil blijven reizen. Hoeveel van ‘hun huidige leven’ zullen hij en zijn vriendin moeten opgeven voor hun ouderschap. Hoe vind je de balans tussen je eigen ontwikkeling en de beste ontplooiingkansen voor je kind?

Binnenkort volgen nog een laatste reeks van drie afleveringen. Karlien Beckers twijfelt aan de aankoop van een huis. Want betekent dat niet dat je je moet settelen en dat je je vrijheid opgeeft voor de zekerheid van een dak boven je hoofd?

CREDITS

Podcast Josephine Dapaah en Sofie Steenhaut | Audioproductie Sofie Steenhaut | Mix en muziek Brecht Plasschaert | Stem intro en outro Lise Bonduelle | Chef podcast Bart Dobbelaere