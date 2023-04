Gewapend met papier, potlood, gom en breekmes creëert Fabrice Souvereyns (1995) een eigen ­universum. De plantaardige wereld, patronen en landschappen die hij hier en daar oppikt, vormen zijn inspiratiebronnen.

In de bladvullende tekeningen van Souvereyns speelt de aanraking van het potlood op papier, hard of zacht, een grote rol. Weggegomde delen doen hiaten of inkepingen ontstaan. Ze creëren het effect van ...