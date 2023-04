De PVDA vent het politieke pensioenschandaal helemaal uit. De andere partijen moeten knarsetandend ondergaan, in een verhaal dat het antipolitieke sentiment voedt.

‘Hier zitten we weer.’ Raoul Hedebouw (PVDA/PTB) kon meteen de toon zetten tijdens de tumultueuze start van de plenaire vergadering van de Kamer. Hij wil een openbaar debat in de Kamer over de pensioenregeling ...