Oorlog in Oekraïne doet goederenoverslag Gentse haven dalen

De goederenoverslag in North Sea Port is voor het eerst sinds twee jaar gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het eerste kwartaal van 2023, die de haven donderdag heeft gepubliceerd. De terugval is een gevolg van de oorlog in Oekraïne en de handelssancties die daarop volgden.

In het eerste kwartaal van 2023 boekten de bedrijven in North Sea Port 17 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart. In vergelijking met dezelfde periode in 2022 is dat een daling van 4 procent.

En dat terwijl de Gentse haven in 2022 nog een recordjaar boekte. Dat was toen opvallend gezien er al handelssancties van kracht waren tegen grondstoffen die havenbedrijven voorheen massaal uit Rusland invoerden, zoals steenkool. Heel wat van die ondernemingen hadden de voorraden sterk aangevuld om niet zonder grondstoffen te vallen, wat voor een kunstmatige piek in overslag had geleid.

Maar het aanhoudend conflict liet zich het voorbije kwartaal dus wel voelen in de overslagcijfers. ‘Dit is de eerste daling sinds ruim twee jaar’, reageert de haven. ‘De EU-sancties tegen Rusland laten zich in de overslag steeds verder voelen.’

Naast steenkool nam de overslag van gips en meststoffen, cement en schroot in de Gents-Zeeuwse haven af. De toename van andere types goederen, oliehoudende zaden en ertsen, zorgde uiteindelijk voor een nettoresultaat in de categorie droge bulk van +1 procent.

Maar de lagere kwartaalcijfers werden vooral veroorzaakt door de daling van vloeibare bulk: -13,9 procent tot 3,6 miljoen ton. De daling was te zien bij de vloeibare petroleumproducten en chemische basisproducten. Ook de containeroverslag daalde met 5,7 procent, tot 0,5 miljoen ton. De overslag van groenten en fruit per container nam echter wel toe.

Ook de overslag van stukgoed (plaatstaal, groenten en fruit in breakbulk) daalde in het eerste kwartaal. De hoeveelheid ro/ro (vrachtwagens die in hun geheel op schepen worden geladen, red.) nam ook af tot 0,9 miljoen ton. En ook in de binnenvaart vielen de cijfers terug: in het eerste kwartaal met 6,7 procent.

De terugval kwam niet volledig onverwacht. De havendirectie gaf eerder al aan geen nieuw recordjaar te verwachten in 2023. De verwachting is dat de goederenoverslag via zeevaart de komende periode tussen de 5 tot 6 miljoen ton per maand bedraagt.

