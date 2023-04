Grote ambities om Jubelparksite tegen 2030 prominent uit te spelen

Op de Jubelparksite komen een innovatie- en een erfgoedhub met een hoogwaardige presentatie en een park met socioculturele activiteiten. De verkeerstunnel die het park doormidden klieft, krijgt een overkapping.

Zeven excellenties zaten op het podium om het masterplan voor de Jubelparksite voor te stellen. Onder hen burgemeesters, staatssecretarissen, een minister-president, een Europees Commissaris en federale ministers. En dan waren ze er nog niet eens allemaal. Zoveel volk is er nodig om een breed gedragen samenwerkingspact te sluiten om de Jubelparksite tegen 2030 op te waarderen. Dat jaar bestaat België 200 jaar.

De ambities zijn groot en de financiën vooralsnog beperkt. De Regie der Gebouwen en Beliris, de federale overheidsdienst voor de verfraaiing van Brussel, brengen samen 155 miljoen euro in. Dat is een startkapitaal om de gebouwen van de vier culturele spelers te renoveren en opnieuw in te richten. Het gaat om het Legermuseum, Auto World, het Museum voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK).

Dé plek voor klassieke kunst

De site krijgt twee uitgesproken zones. De eerste situeert zich in het huidige Legermuseum en is gewijd aan wetenschappelijke innovatie en mensenrechten. De tweede, in het Museum voor Kunst en Geschiedenis, wordt een erfgoedhub. Als de Kanaalzone zich toelegt op hedendaagse kunst en de Kunstberg op de schone kunsten, dan moet de Jubelparksite uitgroeien tot dé plek voor klassieke kunst. Op de site komt een nieuw collectiedepot.

Vanuit de Europese Commissie is er het engagement om een architectuurwedstrijd uit te schrijven. De uitloper van de autosnelweg komt vlak achter de Europawijk bovengronds en drijft een wig tussen de twee parkhelften. Nu het cultureel stimuleringsfonds Nieuw Europees Bauhaus gelanceerd is, kan de Jubelparkwedstrijd daar een prominente rol in spelen. Jonge architecten kunnen voorstellen indienen om de tunnel te overkappen.

In de aanloop naar 2030 helpt een socioculturele werking om de dynamiek op de site te verhogen. In 2024, als België voorzitter is van de EU, wordt in het Legermuseum de expo Naar nieuwe werelden opgezet. Die gaat over Belgische expedities. Verder komen er outdoor labs om mensen samen te brengen.

