Wat eten we deze week? Stengels, bladeren en een overgeleverd familierecept als dessert

Ik geef het u op een blaadje: dit is de week waarin de natuur ontploft. Het groen dat zich nu nog weifelend ontplooit, spat binnen een paar dagen ons gezichtsveld vol. Een mooi moment om die plantenpracht ook op ons bord te schilderen, niet?

Lotte Alsteens

MAANDAG

Geplukte taart

‘Knoflook is cultuur’, zegt mijn vader altijd. Hij heeft een grote affectie voor Frankrijk - de ‘cultuur’ in voorgaande quote. Niet vader zo dochter, want ik heb het moeilijk met een knoflooksmaak die dag en nacht blijft hangen. Sta ik ermee op, dan word ik al helemaal boos. Gelukkig zijn er ook mildere looksoorten, zomaar voor het grijpen. Letterlijk, daslook kan je wildplukken (maar ook kopen, of in de tuin planten). Platgeprutteld in een taart is het nog minder een probleem voor knoflookgevoeligen.

DINSDAG

De elegante broccoli

Zo eens om de paar jaar is er een nieuwigheid in de keuken die je op speurtocht stuurt naar speciaalzaken. Zo zag ik decennia geleden in een verder heel doordeweeks pastakookboek broccolini staan. Nergens te vinden. Opgegeven. Tot een paar jaar later blijkt dat zo’n ingrediënt mainstream is geworden en in de supermarkt ligt. De dag dat je dat ontdekt, sla je het in voor het recept dat je ooit eens ging maken, maar ook niet meer terugvindt. Gelukkig zijn broccolini eenvoudig lekker klaar te maken.

WOENSDAG

Soep die liever is dan ze lijkt

Veel spannender kan soep niet worden. Als ik mijn kinderen jonge brandnetels aanwijs en zeg dat je daar soep van kunt maken, trekken ze ogen groter dan de brandende plekken op hun tere velletje wanneer ze dat vermaledijde kruid aangeraakt hebben. Niet-prikkende soep dan nog. Ze geloven het wel, want Kapitein Winnokio verlaagde de drempel al met een liedje: ‘Pluk ze in de wei, handschoenen erbij, lekker kopje thee, brandnetelthee’.

DONDERDAG

Asperges op Frans-Aziatische wijze

Ik zal misschien een slechte Vlaming zijn wanneer ik zeg dat ik mijn witte asperges liever niet met botersaus eet. En al helemaal als ik de finesse van een Franse saus verkies zoals in onderstaand recept. Samen met shiitakes, die nog verder van ons bed komen dan de gribichesaus. De eieren hoeven niet voor mij, al zijn die er hier wel bij. Laten we dit recept een compromis noemen.

VRIJDAG

Pasta met een van de mooiste groenten

Snijbiet is een saaie naam voor de prachtige groente die ze is. Zeg dan liever warmoes. Dat is een weinigzeggend woord, maar klinkt alvast behaaglijker. Er zou nog een subtiel verschil zijn tussen snijbiet en warmoes - iets met de dikte van de nerven en de grootte van de bladeren - maar zie je een van beide in de winkel liggen, dan kan je niets verkeerd doen door ze te kopen en te verwerken in een pasta zo eenvoudig als deze.

ZATERDAG

Een prachtig gezond rommelbord

De radijs is niet voor iedereen weggelegd. Ik heb ook moeten zoeken naar recepten en manier om ervan te houden. De oplossing lag voor de hand: snij de knolletjes met een mandoline ultrafijn en ze zijn niet langer een bittere groente, maar eerder een pittig blaadje. De klassieke plattekaas doet weinig om de smaak te counteren, dan is feta een sterkere tegenstander.

ZONDAG

Familietaart met tekst en tekeningen

‘Rhabarberkuchen mit Baiser’ is de grootste klassieker in het gezin waarin ik ben opgegroeid. Er is geen gerecht dat ik meer met de lente associeer. Als er wijkfeesten waren, bakte mijn vader een bakplaat vol, spoot er ‘Bakenbos’ (de naam van onze wijk) op en ’s avonds zou er niets van overblijven. Een ‘familierecept’, al doet de naam anders vermoeden, want we hebben weinig met Duitsland. Maar het werd mondeling overgeleverd van een Duitse vrouw aan haar Belgische schoondochter, die het op haar beurt doorgaf aan een bevriend koppel, mijn ouders. Tijd om het eens neer te schrijven.

