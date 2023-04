Krijgt Parijs zijn gravelkoning te zien? Nadal stelt comeback nog maar eens uit

Rafael Nadal (36) moet zijn comeback alweer uitstellen. Deelname aan Roland Garros komt in het gedrang. ‘Ik weet niet wanneer ik fit zal zijn.’

Het gaat van kwaad naar erger met Rafael Nadal. De 22-voudig grandslamwinnaar was van plan om zijn comeback te maken op het Masterstoernooi in Madrid (van 24 april tot 7 mei), maar moet noodgedwongen een kruis zetten door die plannen. De 36-jarige Spanjaard sukkelt nog steeds met een blessure aan de heup, die hem midden januari dwong op te geven in de tweede ronde van de Australian Open.

‘Het zijn een paar moeilijke weken en maanden geweest’, zei Nadal in een video die hij op zijn Instagram-account heeft gepost. ‘Oorspronkelijk zou de herstelperiode zes tot acht weken duren. We zijn nu veertien weken later, en het gaat niet zoals gepland. De blessure is nog steeds niet genezen en ik kan niet zo hard werken als nodig is om mee te doen.’

Eén voorbereidingstoernooi?

De voorbije weken moest Nadal ook al forfait geven voor de graveltoernooien van Barcelona en Monte Carlo. Ook deelname aan Roland Garros, het toernooi dat de onbetwiste koning van het gravel al veertien keer won en op 28 mei begint, komt in gevaar. In het beste geval zal Nadal voor Roland Garros alleen het Masters 1.000-toernooi van Rome kunnen spelen. Dat gaat op 10 mei van start. ‘De ene na de andere week gaat voorbij en ik mis toernooien die de belangrijkste zijn in mijn carrière’, aldus Nadal.

De Mallorcaan, momenteel 14de op de wereldranglijst, hervatte half maart de trainingen, nadat hij had afgehaakt voor de Masters 1000-toernooien in Indian Wells en Miami. De voorbije dagen kwamen er berichten dat hij stilaan weer volledig fit zou zijn, maar de blessure is dus nog steeds geen verleden tijd. ‘Een paar dagen geleden hebben we besloten om het roer een beetje om te gooien en nog een behandeling te doen.’

De hoop is dat die hem in staat stelt op een niveau te komen waarmee hij weer kan meestrijden. Een deadline legt Nadal zichzelf niet op. ‘Als ik het wist, zou ik het jullie vertellen, maar ik weet het niet.’

Niet opgeven

Het klinkt allesbehalve hoopgevend, al weet je met de Spanjaard nooit. Voor hij vorig jaar in Parijs zijn veertiende eindzege op zak stak – op één been, want hij speelde met inspuitingen die zijn rechtervoet lam legde – was hij slechts een schim van zichzelf. Al van bij de start van zijn carrière, meer dan twintig jaar geleden, rees de vraag hoelang hij het met zijn krachttennis zou uitzingen op het circuit. Blessures horen nu eenmaal bij Nadals spel, dat veel eist van een lichaam. Zijn pensioen leek al meermaals te wenken, maar telkens vocht de Mallorcaan terug.

Toch kan niemand kan eromheen dat niet Carlos Alcaraz, Novak Djokovic of een andere tennistopper momenteel zijn grootste tegenstander is, maar wel zijn aftakelende lichaam. Na zijn zege in Parijs was 2022 voor Nadal een aaneenschakeling van blessureleed: als zijn ribben ­(Indian Wells) of voet ­(Roland Garros) niet tegensputterden, dan wel zijn buikspieren (Wimbledon en US Open). Het is dit jaar niet anders, maar aan opgeven denkt hij niet: ‘Ik heb geen andere keuze dan te werken, om mezelf de kans te geven nog deel te nemen aan enkele graveltoernooien.’

