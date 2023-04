Premier Alexander De Croo moet straks in het parlement in de bres springen voor zijn Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz. Een document toont aan dat ze wel degelijk duidelijk de opdracht gaf om haar persoonlijk logo te laten gebruiken, ook al ontkende ze eerder in het parlement dat ze daar zelf specifiek naar vroeg.

‘Het gaat om een onhandigheid, het is niet dat ik iets specifiek gevraagd heb. Maar ik had hier aandachtiger voor moeten zijn.’ In de controlecommissie van het federaal parlement kroop staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) eerder deze week al eens door het stof. N-VA-Kamerlid Sander Loones had klacht ingediend omdat een persoonlijk logo van Schlitz onder meer te zien was op de website van de Kazerne Dossin. Het logo was ook te vinden op de website van andere organisaties die subsidies kregen van de federale regering. En dat mag niet.

Bij subsidies met overheidsgeld moet het beleid en niet het persoonlijke imago van de minister vooraan staan in de boodschap. Anders kan er sprake zijn van een verdoken intentie tot campagnevoering. De commissie boog zich dinsdag over de klacht en de deskundigen waren streng voor de staatssecretaris. Ze wezen er onder meer op dat bij aanvang van de legislatuur een nota is verstuurd naar alle kabinetten met meer uitleg over wat wel en niet wettig is ter zake. ‘Uw kabinet zou daarvan op de hoogte moeten zijn geweest.’

Schlitz ging dinsdag door het stof en de commissie besloot als sanctie een berisping te geven. Die wordt ook officieel gepubliceerd op de website van de Kamer en in het Belgisch Staatsblad. Maar daarmee is de kous vandaag nog niet af.

Subsidiegids

De Franstalige krant La Dernière Heure pakt vandaag uit met documenten die aantonen dat het kabinet-Schlitz wel degelijk duidelijk de opdracht gaf aan organisaties om haar persoonlijk logo te gebruiken, ook al zei ze in het parlement dat ze daar zelf niet specifiek naar vroeg.

Zo valt in haar oorspronkelijke subsidiegids van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen te lezen dat de organisaties in alle documenten en duidelijk zichtbaar ‘de logo’s van het Instituut en van de staatssecretaris moeten vermelden’. In de versie na de klacht werd dat intussen aangepast. Daar klinkt het dat er alleen een vermelding moet komen ‘met de steun van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid’ en is er geen verwijzing meer naar het persoonlijk logo van Schlitz.

Volgens oppositiepartij N-VA loog Schlitz dan ook tijdens de commissie. ‘Ze benadrukte in het parlement herhaaldelijk dat ze haar persoonlijk logo níet oplegde aan de gesubsidieerde organisaties. Uit de subsidiegids blijkt nu dat ze dat wél deed’, zegt Kamerlid Sander Loones. ‘Ze probeert dit nu te verdoezelen door die gids in het geniep aan te passen.’

De Croo in de bres

De vraag is of premier Alexander De Croo (Open VLD) dat ook zo interpreteert. Hij krijgt vanmiddag in het federaal parlement meteen een vraag van Loones over de deontologie van zijn regeringsleden en dan meer bepaald van Schlitz.

Het kabinet-Schlitz maakt zich weinig zorgen. ‘Waarom zou de premier ons niet meer steunen? Er is geen sprake van een leugen’, zegt haar woordvoerder Magda De Meyer. ‘We hebben al duidelijk gezegd in het parlement dat de staatssecretaris een fout heeft gemaakt. Van zodra de klacht binnenkwam, hebben we de subsidiegids ook aangepast. Zijn onze verontschuldigingen dan nog niet genoeg? De oppositie probeert dit nu gewoon nog wat verder uit te melken. Maar dit is gewoon van de pot gerukt.’

Lees ook