Duits weekblad publiceert ‘interview’ met Michael Schumacher, familie neemt juridische stappen

De familie van Michael Schumacher plant juridische stappen tegen een Duits weekblad dat een nepinterview met de voormalige Formule 1-piloot publiceerde.

Sinds zijn skiongeluk bijna tien jaar geleden schermt zijn familie Michael Schumacher (54) af van de buitenwereld, maar het Duitse sensatieblad Die Aktuelle deed uitschijnen dat het een exclusief interview had met de Formule 1-legende.

‘Mijn leven is volledig veranderd’ en ‘Michael Schumacher, het eerste interview’, zo kopte het blad in grote letters op zijn cover. Met ook een foto van een lachende Schumacher.

Foto: Die Aktuelle

Wie beter kijkt, merkt dat het om een nepinterview gaat. Op de voorpagina alludeert Die Aktuelle daar al op. ‘Het klonk bedrieglijk echt’, zo staat er in kleinere letters. Onderaan het interview zelf staat dat de tekst met artificiële intelligentie is gemaakt.

De zevenvoudige wereldkampioen is niet meer in het openbaar gezien sinds hij in december 2013 een ernstig hersenletsel opliep bij zijn skiongeval tijdens een familievakantie in de Franse Alpen. Over zijn toestand is weinig bekend. De familie laat enkel vertrouwelingen toe. Vandaar dat de verbazing en verontwaardiging over het nepinterview groot is.

‘We wonen thuis samen’, zei Corinna Schumacher in 2021 in een Netflixdocumentaire. ‘We volgen therapie. We doen er alles aan om Michael beter te maken.’ De vrouw van Michael Schumacher benadrukte ook toen dat ze privacy erg belangrijk vindt. ‘Michael heeft ons altijd beschermd, nu beschermen we Michael.’

