Dit is een poepsimpel recept dat toch kan mislukken: het komt erop aan de rabarber niet te klein te snijden, zodat ze niet uitdroogt, en ook niet te groot, zodat ze niet rauw blijft. Oefening baart kunst en een goed evenwicht.

Ingrediënten

400 g zelfrijzende bloem

150 g boter, mals maar niet gesmolten

150 g fijne kristalsuiker

1 zakje vanillesuiker

2 eierdooiers

1 dl melk

ongeveer 1 kg rabarberstengels, in blokjes van ongeveer 1 op 2 centimeter

Voor de meringue

wit van 4 eieren

100 gram suiker (of minder, naar smaak)

1 zakje vanillesuiker

snufje zout

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C.

2. Klop in een keukenmachine of met een deegklopper de bloem, boter, suiker en eierdooiers tot een homogene massa. Leng aan met een scheut melk tot het deeg de consistentie heeft om uitgestreken te worden.

3. Vet een ovenvullende bakplaat (ca. 40 x 35 cm) in of gebruik bakpapier (zorg wel dat je dat niet mee serveert, wanneer je de taart in stukken hebt gesneden). Smeer het deeg uit over de gehele oppervlakte van de bakplaat. Verdeel de rabarberblokjes over de taart. Druk ze daarbij een beetje in het deeg, zodat ze niet te snel kunnen uitdrogen. Gebruik genoeg rabarber, zowat elke vierkante centimeter deeg moet benut worden.

4. Zet de bakplaat in de oven, ongeveer 30 minuten. Wanneer de randen van het gebak bruin zijn, is de taart klaar. Haal uit de oven en maak dan de meringue.

5. Klop het eiwit met de suiker en een snufje zout tot je pieken krijgt. Verdeel met een spatel over de taart. Met de spatel kan je puntjes ‘trekken’, maar nog leuker is met een spuitzak tekst of een tekening op de taart toveren.

6. Zet de taart enkele minuten onder de gril tot de meringuepuntjes of -versieringen bruin worden. Dit kan heel snel gaan, wijk in geen geval van de oven en blijf door het raampje turen.

Recept: de overlevering

Foto: getty

