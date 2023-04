Les Engagés bikkelhard voor regering: ‘Wallonië ligt op spoedafdeling’

Volgens oppositiepartij Les Engagés leeft Wallonië op te grote voet. De regering geeft te veel uit en de schuld loopt alarmerend op. ‘De schuld gaat naar 43 miljard, dat is niet houdbaar.’

De Waalse schuld swingt de pan uit en oppositiepartij Les Engagés (het vroegere CDH) neemt geen genoegen meer met de uitleg dat Wallonië door verschillende rampen getroffen is. ‘De schuld zal op de vijf jaar van deze legislatuur bijna verdubbeld zijn. Volgens de cijfers van het Rekenhof gaan we van een schuld van 23 miljard in 2019 naar mogelijk 43 miljard in 2024. Dat is bijna 300 procent van alle Waalse inkomsten’, zegt André Antoine (Les Engagés), zelf ex-minister van Begroting. Les Engagés maakte woensdag de balans op van de Waalse regering en die was dus niet positief.

‘De regering blijft hetzelfde riedeltje herhalen: het waren de overstromingen, het was covid, het relanceplan kost geld en dan is er nog de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Maar ze gebruiken die crisissen om het onverklaarbare te verklaren. Want al die uitgaven samen zijn “maar” goed voor 13,6 miljard euro’, zegt Antoine. ‘En dat zijn de cijfers van de regering zelf. Er is dus 8 à 9 miljard euro schuld bijgekomen waarvoor ze geen grondige verklaring kunnen geven. Dit is onhoudbaar.’ Het ratingagentschap Moody’s behield in december dan wel zijn rating voor Wallonië, maar Antoine is ervan overtuigd dat het geen twee keer zo mild zal zijn. Ook huisbankier Belfius trok vorig jaar al aan de alarmbel.

Te grote voet

Les Engagés-fractieleider François Desquesnes treedt zijn begrotingsspecialist bij. ‘Wallonië leeft op te grote voet. En dat terwijl de rente aan het stijgen is.’ Volgens Desquesnes zijn de plannen die de regering-Di Rupo heeft om het gewest er weer bovenop te helpen veel te vaag.

‘De Waalse regering heeft in haar relanceplannen van net geen 7 miljard vier grote prioritaire assen bepaald’, zegt Desquesnes. Uit de tussentijdse evaluatie die de regering enkele weken geleden maakte, leidt hij af dat er 2,4 miljard voor niet-prioritaire projecten is voorzien.

‘Dat gaat om geleend geld, voor niet-prioritaire projecten. Daar moeten ze echt met de fijne kam doorgaan. Alles wat niet te maken heeft met de overstromingen, moet wat ons betreft onmiddellijk in de frigo gestopt worden. Er zijn meer dan genoeg andere problemen om aan te pakken. Er rest deze regering nog een jaar, maar Wallonië ligt wel op de spoedafdeling.’