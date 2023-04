Hoe Barbie met haar onrealistische maten alle stormen doorstond

Barbie is 64 en nog niets veranderd. Ze is nog altijd de blonde bimbo met een wespentaille. Niet meer van deze tijd, zou je zeggen. Waarom wordt ze dan niet gecanceld? Het tegendeel gebeurt. Barbie is vandaag populairder dan ooit, 2023 belooft haar jaar te worden.





Sinds een tijd surft Barbie opnieuw op een zuurstokroze golf – zeker ook dankzij de film die eraan komt en de ‘barbiecore’-hype op sociale media: jezelf opsmukken als Barbie is een trend. Journalisten Cathérine De Kock en Jeroen Struys zien nostalgie, een gezonde dosis ironie en escapisme als verklaring. En speelgoedmaker Mattel stelt het intussen meer dan wel.

