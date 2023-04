ChatGPT wordt nu ook sociaal (en speelt Sims)

De wereld van AI heeft niet stilgestaan. Het leukste nieuwtje? Je kan ChatGPT en het computerspel The Sims combineren. ChatGPT bestuurt dan de figuurtjes die helemaal spontaan en autonoom met mekaar in gesprek gaan. En dat is best wel straf.





Verder hebben we het over de slakdolf, een vis die op meer dan 8.000 meter diepte leeft en over hoe honkballers de klimaatopwarming toejuichen.

VOLG BITS & ATOMEN OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Pieter Van Dooren, Dominique Deckmyn | Presentatie en redactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

Wekelijks brengt De Standaard je in Bits & Atomen op de hoogte van wat er gebeurt in de digitale wereld en die van de wetenschap.