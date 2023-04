De Antwerpse advocaat Omar Souidi riskeert vervolging wegens vluchtmisdrijf, omdat hij zich na een zwaar ongeval in Schilde uit de voeten maakte. Maar hij ontsnapt wel aan een gigantische schadeclaim van zijn verzekeraar.

Advocaat Omar Souidi ontkent bij monde van zijn raadsman Frédéric Thiebaut dat hij in de nacht van 10 op 11 maart onder invloed was van alcohol of andere substanties. Of hij de waarheid spreekt, zal nooit ...