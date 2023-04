Nood aan een bijgerecht dat iets meer vult dan een salade? Bij deze. Ideaal voor bij een stuk vlees, maar evengoed lekker bij een eenvoudige pasta, zoals cacio e pepe.

Ingrediënten

(voor 2 personen als bijgerecht)

200 à 300 g broccolini

1 onbespoten citroen

1 flinke scheut olijfolie

1 snuf chilivlokken

Zwarte peper van de molen

(Grof) zout

Bereiding

1. Verwarm de oven tot 180 °C. Snijd de helft van de citroen in fijne halve schijfjes. Leg samen met de broccolini in een ovenschaal. Meng met een flinke scheut olijfolie, een snuf peper, zout en chilivlokken.

2. Rooster beetgaar in 10 à 15 minuten, tot de broccolini en citroen een goudbruin randje hebben. Roer halverwege even om. Knijp er de rest van de citroen over uit. Werk af met een extra scheut olijfolie, een snuf grof zout en eventueel nog wat chilivlokken.

TIP: Zet dit gerecht naar je hand door er enkele teentjes gekneusde knoflook bij te doen of er wat parmezaan of gehakte nootjes overheen te strooien voor het de oven ingaat.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

