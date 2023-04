Asperges met gebakken shiitakes en gribichesaus

Schrik niet van de naam: gribichesaus is een friszure dressing uit de klassieke Franse keuken die we hier zelf maken. Er zitten geen gekke ingrediënten in. Het zuurtje van de saus doet het goed bij de kruidige en nootachtige smaak van shiitakes. Er ging ook een lepeltje verse daslookpesto in, maar dat is geen must.

Foto: Senne Van der Ven

Ingrediënten

1 bussel asperges

1 bakje of 250 g shiitakes (in stukken)

4 el olijfolie

2 klontjes boter

Zeezout

Zwarte peper van de molen

Voor de gribichesaus:

6 augurkjes (fijngehakt)

1 el kappers (fijngehakt)

1 el graanmosterd

2 el wittewijnazijn

75 ml olijfolie

4 hardgekookte eieren

2 el fijngehakte groene kruiden (dragon, kervel, peterselie... )

Zeezout

Zwarte peper van de molen

Bereiding

1. Maak eerst de saus. Doe de augurkjes, kappers en mosterd in een kom. Klop de olijfolie en wijnazijn eronder tot je een egaal gebonden sausje hebt. Breng op smaak met peper en zout. Pel en breek de hardgekookte eieren in stukken. Meng ze samen met de kruiden onder de saus. Proef of er nog extra peper of zout nodig is.

2. Schil de asperges met een dunschiller en snijd indien nodig het houterige uiteinde eraf. Smelt een klontje boter in een pan met 2 eetlepels olijfolie en bak de asperges in enkele minuten krokant. Draai de asperges in de helft van de baktijd even om zodat alle kanten een kleurtje krijgen.

3. Doe in een tweede pan hetzelfde met de shiitakes. Let erop dat de pan voldoende heet is. Breng zowel de asperges als de shiitakes op smaak met zout en zwarte peper.

4. Leg de asperges op een bord en verdeel de gebakken shiitakes erover. Werk af met de gribichesaus.

TIP: Kook de hardgekookte eitjes niet tot krijt, acht minuten in kokend water volstaat. De dooier is dan gestold, maar smeuïg en donkergeel van kleur. Laat de eitjes daarna schrikken door ze onder koud stromend water te houden.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Senne Van der Ven

