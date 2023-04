Spanje wil inbeslaggenomen appartementen goedkoper verhuren aan jongeren

Met 50.000 extra sociale huurwoningen wil de Spaanse regering iets doen aan de hoge huurprijzen. Een verkiezingsstunt, zeggen makelaars. Veel woningen zouden liggen in ‘spookdorpen’ waar niemand nog wil wonen.

Na de economische crisis van 2008 belandden veel appartementen en risicovolle hypotheken bij Spaanse banken omdat mensen die worstelden met hun maandelijkse afbetalingen te maken kregen met woekerintresten of, erger nog, hun woning in beslag genomen zagen. De overheid bundelde die ‘risicovolle activa’ in Sareb, een zogenaamde ‘slechte bank’ die risicovolle financiële investeringen afzondert van gezondere investeringen. Zo kwam een aanzienlijk deel van de Spaanse woningmarkt in overheidshanden.

Een deel van de appartementen in haar portefeuille wil de Spaanse regering nu beschikbaar maken voor de miljoenen jongeren die worstelen met hoge huurprijzen in populaire steden zoals Madrid en Barcelona. ‘Jonge mensen, en minder jonge mensen, kunnen hun huur niet meer betalen’, zei minister van Huisvesting Raquel Sánchez aan de Spaanse radiozender Antena 3. ‘Deze maatregel zal daar iets aan doen.’

Het probleem is vooral acuut bij jongeren: amper 16 procent heeft de middelen om alleen te wonen, het Europese gemiddelde is een derde. Het aantal sociale woningen ligt in Spanje ook onder het gemiddelde: met 300.000 appartementen stelt het land maar 3 procent van zijn markt open, in de EU is dat 9 procent.

Vorige week bereikten de coalitiepartners nog een akkoord om de huurprijzen maximaal 3 procent te laten stijgen in regio’s waar ze al hoog zijn. Aan de mediterraanse kust in Malaga en andere toeristische trekpleisters zoals de Canarische Eilanden zijn de huurprijzen met bijna een vijfde gestegen.

‘Spookdorpen’

Of deze maatregelen echt iets zullen veranderen aan de krapte op de huurmarkt, is de vraag. Veel woningen die destijds in beslag werden genomen, bevinden zich waarschijnlijk in Spaanse ‘spookdorpen’ waar niemand nog wil wonen, zegt Javier Diaz Izquierdo, een makelaar bij de Spaanse bank Renta 4 Banco. ‘Waarom maken we het niet gewoon gemakkelijker voor mensen om te wonen waar ze willen?’

Daarmee haalt hij een teer punt aan: Barcelona en Madrid zijn het duurst om iets te huren, terwijl dat niet de steden zijn waar de regering initieel de meeste woningen beschikbaar wil stellen. Sowieso is de wet afhankelijk van de medewerking van gemeenten om de appartementen aan te kopen. Nog maar 9.000 van de 50.000 beoogde woningen zijn klaar voor nieuwe huurders, nog eens 15.000 woningen moeten nog gebouwd worden op in beslag genomen gronden, schrijft El País.

Verkiezingsstrijd op dreef

Het aantal sociale woningen moet op termijn zo’n 20 procent van de huurmarkt in duurdere contreien bedragen, zegt premier Pedro Sánchez van de socialistische PSOE. Partijgenoot Raquel Sánchez noemde dat doel al ‘ambitieus’.

Het thema zal ook een rol spelen in de campagnes voor de verkiezingen later dit jaar. De vraag daarbij is ook hoe hard coalitiepartner Unidas Podemos erop zal inzetten. Die linkse alliantie groeide voort uit de protesten van de Indignados en de 15-M beweging tegen uithuiszettingen toen het werkloosheidscijfer de pan uitrees, en tegen Europese austerity politics tijdens de bankencrisis. Tijdens haar regeringsdeelname veilde de partij enkele van haar hardere kantjes af. Ze blijft tegen besparingen, maar antikapitalistisch of tegen de euro is de partij niet meer. Pablo Iglesias, de bezieler maar intussen ex-politicus van Podemos, knipte zijn paardenstaart, een tegendraads symbool, twee jaar geleden af. Of de partij op dat elan kan doorgaan, wordt binnenkort beslist: in mei vinden regionale verkiezingen plaats, in december nationale.

