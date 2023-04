Oekraïense fotograaf wint World Press Photo met beeld van gebombardeerde kraamkliniek in Marioepol

Evgeniy Maloletka wint de World Press Photo van het Jaar met een beeld waarachter een verschrikkelijk verhaal schuilgaat.

Het stond in de sterren geschreven dat de World Press Photo van het Jaar uit Oekraïne zou komen. De vraag was alleen welke van de vele duizenden het zou worden. De jury koos voor een beeld dat de Oekraïense AP-fotograaf Evgeniy Maloletka (36) op 9 maart 2022 maakte in Marioepol, net nadat de Russen daar een kraamkliniek hadden gebombardeerd. Hulpverleners dragen een gewonde zwangere vrouw weg, in de achtergrond zien we verwoeste gebouwen. De foto ging de wereld rond. Ook De Standaard publiceerde hem op de voorpagina.

Een sterk beeld, maar het ontleent zijn kracht meer aan het verhaal erachter dan aan zijn compositie. Kort nadat de foto was gemaakt, stierf zowel de moeder als haar baby. Die twee overlijdens ‘vatten zoveel van de oorlog en van de mogelijke bedoelingen van Rusland samen’, meent de jury, die unaniem voor dit beeld koos. ‘Alsof ze de toekomst van Oekraïne proberen te doden.’

Terwijl ze getroost wordt door haar partner en haar moeder, treurt Yana Bachek bij het lichaam van haar vader, Victor Gubarev (79). Die werd gedood terwijl hij brood kocht tijdens de beschieting van Charkov, Oekraïne, op 18 april 2022. Winnaar ‘Singles Europa’ Alkis Konstantinidis/ Reuters

Maloletka is de tweede algemene winnaar volgens de nieuwe spelregels van de competitie, na de Canadese Amber Bracken vorig jaar. In 2021 besliste de Nederlandse organisatie het roer om te gooien, omdat de irrelevantie dreigde. De Europese blik domineerde te nadrukkelijk. In 2021 kwam 48 procent van de deelnemende fotografen uit Europa, en slechts 3 procent uit Afrika, en 80 procent van de deelnemers waren mannen. Bovendien voelde de jongere generatie zich nauwelijks nog aangesproken. Het aantal inzendingen daalde ook al jaren.

Er werd beslist om zes regionale competities te organiseren, één per continent, elk met een eigen jury. Die regionale jury’s zenden nominaties in voor de wereldwijde competitie. De hoofdjury in Amsterdam kiest vervolgens de winnaars per regio, en uiteindelijk ook de mondiale winnaars, in vier categorieën. Behalve de ‘Singles’, die Maloletka dit jaar dus wint, zijn dat de ‘Verhalen’ (drie tot maximaal tien foto’s die een verhaal vertellen), de ‘Langetermijnprojecten’ (24 tot 30 foto’s over een thema) en het ‘Open Format’, voor verhalen waarbij verschillende media gebruikt zijn. Fotografie moet daarvan wel het belangrijkste zijn.

Een verwarde vrouw in een ‘heksenkamp’ in Ghana. Omdat de levensverwachting stijgt, wordt dementie ook in Afrika een steeds groter probleem voor de volksgezondheid. Doordat niet iedereen de aandoening kent, worden vrouwen met symptomen soms als heksen beschouwd en in kampen gestopt. Regionale winnaar ‘Singles Africa’. Foto: Lee-Ann Olwage, voor Der Spiegel

Door een drastische afname van het debiet van de Colorado-rivier in de VS moeten troggen gebruikt worden om bijen van water te voorzien. Hitte en droogte verzwakken de bijen, waardoor ze vatbaarder worden voor ziekteverwekkers en parasieten. De potentiële impact op de voedselketen is enorm. Winnaar ‘Singles Noord- en Midden-Amerika’. Foto: Jonas Kakó/Panos Pictures

De Belg Nick Hannes werd eind maart uitgeroepen tot regionale winnaar in de categorie ‘Verhalen over Afrika’ met een reeks over de nieuwe, nog in aanbouw zijnde Egyptische hoofdstad. Maar de mondiale winst is voor de Deen Mads Nissen (43) met een serie over de nasleep van de machtsovername door de taliban in Afghanistan. ‘Elk van de negen foto’s geeft nieuwe informatie,’ oordeelt de jury, en samen geven ze een behoorlijk ‘allesomvattend’ beeld. Nissen won al twee keer de World Press Photo oude stijl, in 2015 en 2021.

Omdat de ouders van Khalil Ahmad (15) zich geen voedsel voor het gezin konden veroorloven, besloten ze zijn nier te verkopen voor 3.500 dollar. Het gebrek aan banen en de dreigende hongersnood leidden in Afghanistan tot een dramatische groei van de illegale orgaanhandel. Winnaar ‘Verhalen’. Foto: Mads Nissen, Politiken/Panos Pictures

Een zwaar bewapende controlepost van de taliban buiten Bamiyan. Jarenlang voerden de Taliban een guerrillaoorlog tegen buitenlandse troepen en het Afghaanse leger; nu moeten ze zich wapenen tegen aanvallen van Islamitische Staat. Foto: Mads Nissen, Politiken/Panos Pictures

De islamitische geloofsverklaring ‘er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper’ bedekt een muur van de voormalige Amerikaanse ambassade in Kaboel, Afghanistan. Foto: Mads Nissen, Politiken/Panos Pictures

In de categorie ‘Langetermijnprojecten’ gaat de winst naar de Armeense Anush Babajanyan (40) voor Battered Waters, over de impact van klimaatverandering in de Centraal-Azië. Tadjikistan en Kirgizië, stroomopwaarts aan de rivieren Syr Darya en Amu Darya, hebben in de winter extra energie nodig. Stroomafwaarts hebben Oezbekistan en Kazachstan in de zomer water nodig voor de landbouw. In het verleden ruilden de landen per seizoen energie uit fossiele brandstoffen voor water uit de dammen stroomopwaarts, maar sinds de val van de Sovjet-Unie en de opkomst van geprivatiseerde industrieën is dit systeem uit balans geraakt. Recente droogteperiodes vergroten de uitdagingen.

Een Kirgizisch gezin geniet van een uitstapje naar een warmwaterbron in Kaji-Say. Sommigen denken dat het water geneeskrachtige eigenschappen heeft. Winnaar ‘Langetermijnprojecten’. Foto: Anush Babajanyan, VII Photo/National Geographic Society

Vrouwen bezoeken een warmwaterbron in de opgedroogde bedding van het Aralmeer, Kazachstan. Ooit was het Aralmeer het op drie na grootste meer ter wereld. Sinds het rivierwater op grote schaal omgeleid wordt, verloor het 90 procent van zijn inhoud. Foto: Anush Babajanyan, VII Photo/National Geographic Society

Bezoekers fotograferen de Rogun-dam, die in Oost-Tadzjikistan wordt gebouwd om hydro-elektrische energie te leveren. De dam, 335 meter hoog, moet in 2028-2029 klaar zijn. Foto: Anush Babajanyan, VII Photo/National Geographic Society

De Egyptenaar Mohamed Mahdy (27) wint de ‘Open Format’-prijs met het cryptisch getitelde Here, the doors don’t know me. ‘Mijn project gaat over geheugenverlies, over het vervagen van onze cultuur en onze identiteit’, zegt Mahdy. Hij onderzoekt de effecten van de stijgende zeeën op de lokale gemeenschap in Al Max, een vissersdorp bij het Mahmoudiyah-kanaal in Alexandrië, Egypte. Al generaties lang wonen en werken de bewoners aan het kanaal, dat naar de Middellandse Zee leidt. Maar in 2020 begon de Egyptische regering mensen uit hun huizen te zetten en woningen te slopen. De getroffenen konden kilometers verderop nieuw onderdak krijgen. Via fotografie, video en audio en door de bewoners geschreven teksten toont Mahdy niet alleen hoe gebouwen worden afgebroken, maar ook collectieve herinneringen, een diep gemeenschapsgevoel.

Winnaar ‘Open Format’ Foto: Mohamed Mahdy

Winnaar ‘Open Format’ Foto: Mohamed Mahdy

World Press Photo zit dit jaar aan zijn 66ste editie. 3.752 fotografen stuurden alles samen 60.448 foto’s in. Dat betekent dat de dalende trend nog niet gekeerd is. Vorig jaar zonden 4.066 fotografen net geen 65.000 beelden binnen.

De EU wil haar uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul terugbrengen. Simone Tramonte documenteerde innovatieve technologieën die mogelijke routes naar deze doelen bieden. Hier in beeld: een microalgenfabriek in IJsland die voedingssupplementen produceert. Regionale winnaar ‘Stories Europa’. Foto: Simone Tramonte

Op 1 augustus 2016 werd voor de kust van Libië een boot met 118 mensen op drift aangetroffen. Wat gebeurde er met deze mensen nadat ze gered waren? Het project Passengers, gepresenteerd als een multimediawebsite voor de Volkskrant, belicht een aantal persoonlijke verhalen van de opvarenden. Hier in beeld: Alpha Oumar, uit Guinee, waar hij letterkunde studeerde. Bij gebrek aan economische kansen besloot hij naar Europa te emigreren. Regionale winnaar ‘Open Format Europa’. Foto: Cesar Dezfuli/De Volkskrant