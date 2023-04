Daslook kan je zelf zoeken en plukken om ermee te koken. Maar tegenwoordig vind je het ook in winkels. Je kan het in alles gebruiken als milder alternatief voor knoflook. En in deze taart zorgt het meteen ook voor een groene toets.

Ingrediënten

1 portie hartig taartdeeg

5 rode uien

Blaadjes van enkele takjes tijm

Enkele el fijngesneden daslook (ik gebruikte een tiental kleine blaadjes. In plaats van daslook kun je ook bieslook gebruiken)

3 eieren

100 g room

50 g geraspte kaas

Olie, zout, peper

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C.

2. Bekleed een taartvorm met het deeg, leg er een stuk bakpapier op en strooi daarover bakgewichtjes of droge bonen. Zet de taartvorm zo 12 minuten in de oven. Haal daarna het bakpapier en de bakgewichtjes weg, prik hier en daar in de bodem en bak hem dan nog 15 minuten, tot hij begint te verkleuren.

3. Snijd intussen de uien in dunne halve ringen. Laat 1 kleine ui of een halve ui heel en houd apart.

4. Verhit een laagje olie in een zware pan. Voeg de gesneden uien toe, roer ze een minuut om, temper dan het vuur. Voeg de tijm toe en een snuf zout. Laat de uien in minstens 20 minuten zacht worden.

5. Meng de eieren, de kaas en de room. Breng op smaak met peper en zout.

6. Verdeel de gebakken uien en de daslook over de voorgebakken taartbodem. Giet het eiermengsel erover.

7. Snijd de resterende ui in heel dunne ringen en smeer er met je vingers zuinig wat olie op. Leg ze als versiering op de taart.

8. Laat de taart ongeveer een halfuur garen in de oven, tot ze hier en daar goudbruin kleurt.

Recept: Dorien Knockaert

Foto: Dorien Knockaert

