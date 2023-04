Tweede poging voor megaraket Starship

Het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX plant deze namiddag voor de tweede keer een eerste testvlucht van zijn megaraket Starship. De eerste poging werd maandag op het allerlaatste moment afgebroken door een technisch probleem.

Nadat een bevroren klep maandag roet in het eten heeft gegooid, plant SpaceX rond 15.28 uur Belgische tijd een nieuwe lancering van megaraket Starship. Die zal vertrekken vanaf de lanceerbasis Starbase in de Amerikaanse staat Texas. Met een lengte van 120 meter is de raket de grootste lanceerraket ooit.

‘Alle systemen staan momenteel op groen voor lancering’, tweette SpaceX-baas Elon Musk vanochtend. Al blijft het onzeker of de raket vandaag effectief de lanceerbasis zal verlaten. Ongunstige weersomstandigheden, technische problemen of ontploffingen blijven mogelijk.

De lanceerraket bestaat uit twee trappen: de Super Heavy-booster, een reusachtige raket met 33 motoren, en het Starship-ruimtevaartuig dat van de booster moet losbreken eens die zijn brandstof zal verbruikt hebben. Het gaat om een eerste testvlucht in die volledige opstelling. De vlucht zal ongeveer anderhalf uur duren, waarna beide delen nabij Hawaï in de zee zullen neerstorten. Bij toekomstige vluchten is het de bedoeling dat zowel de booster als de bovenste trap verticaal kan landen en volledig herbruikbaar is.

Ruimtevaart hertekenen

Musk hoopt met het Starship-project de ruimtevaart hertekenen. Het finale doel van Musk (en ook de reden waarom hij de raket liet ontwerpen), is het koloniseren van Mars. De raket heeft voldoende brandstof aan boord en biedt voldoende ruimte voor een crew tijdens de 9 maanden lange reis naar de rode planeet.

Ook voor de wetenschap biedt Starship mogelijkheden. De raket heeft genoeg stuwkracht om uit het zwaartekrachtveld van de aarde te vliegen en kan zo grote telescopen ver in de ruimte ‘hangen’. Het tuig kan ook makkelijk grote onderdelen transporteren voor een eventuele opvolger van het ruimtestation ISS. En SpaceX wil Starship ook gebruiken om opnieuw mensen op de maan te zetten.

Musk ziet nóg een markt voor Starship: ruimtetoerisme en supersonische vluchten. Musk wil Starship als een vliegtuig gebruiken. Na landing volstaat dan een kleine inspectie en een tankbeurt om opnieuw op te stijgen. Dat moet volgens Musk ruimte­toerisme op grote schaal mogelijk maken, net zoals intercontinentale vluchten waarbij je in enkele ­minuten van de ene kant van de aarde naar de andere vliegt.

