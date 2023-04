58 seconden. Zo lang was het pikdonker in het afgelegen stadje Exmouth in het noordwesten van Australië. Daar, maar ook in veel andere steden in de regio, was donderdag een zonsverduistering te zien. Een zeldzame dan nog: een hybride zonsverduistering.

Hybride zonsverduisteringen komen ongeveer een keer per decennium voor. Bij een hybride zonsverduistering is een deel van de duur totaal en een deel ringvormig. Bij een totale zonsverduistering wordt de zon volledig bedekt door de maan, waarbij een zwakke corona (een krans van licht rond de zon) zichtbaar wordt. Bij een ringvormige verduistering is de schijnbare grootte van de maan kleiner dan die van de zon, waardoor tijdens de maximale verduisterde fase een ring rond de maan te zien is.

In België vindt de volgende totale zonsverduistering plaats op 25 mei 2142.

