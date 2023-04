Peumans over parlementaire pensioenen: ‘Hier is niks illegaals aan, dit was allemaal transparant’

‘Wàt doorlichten?’ Op Radio 1 benadrukte Jan Peumans (N-VA) dat de pensioenen van de parlementsleden in alle transparantie waren geregeld. De gepensioneerde voorzitter van het Vlaams Parlement begrijpt de verontwaardiging niet. ‘Men moet niet doen alsof dit achterkamertjespolitiek was.’

‘Als die stukken in de plenaire komen, dan is er niemand die vragen stelt en keuren ze het allemaal blindelings goed. Daar kan ik niet voor verantwoordelijk gesteld worden.’

Jan Peumans (N-VA) was tien jaar lang voorzitter van het Vlaams Parlement. Hij was dat ook toen daar in 2014 een pensioenhervorming plaatsvond. Het ging om een versobering: tot dan hadden parlementariërs al recht op een volledig pensioen na 20 jaar, met een minimumleeftijd van 52 jaar. In 2014 werd dat aangepast en kwam de pensioenleeftijd te liggen op 62 jaar, met een volledig pensioen na een parlementaire carrière van 36 jaar. Maar er ontstond wel de regeling dat een parlementariër het pensioen tot 120 procent van de zogeheten Wijninckx-norm (93.760 euro bruto per jaar) kan laten gaan. Daarover is deze week consternatie ontstaan. Nadat Jos D’Haese (PVDA/PTB) woensdagochtend de kat de bel had aangebonden, keurde het Vlaams Parlement de wijziging van het reglement diezelfde dag nog goed.

In een interview op Radio 1 betwist Peumans dat er iets illegaals zou zijn gebeurd en klaagt hij aan dat er nu wordt gedaan alsof de parlementsleden dat stiekem deden. Dat parlementsleden zeggen dat ze van niets wisten, klaagt hij aan. ‘Dit is open en bloot destijds in het parlement besproken geweest. Als de voorzitter van het parlement die wijziging inleidt en niemand iets zegt of klaagt, dan moet je achteraf niet komen zeggen dat je van niets weet. Dit is geen achterkamertjespolitiek. Het reglement is door alle partijen die toen in het parlement zaten goedgekeurd. Het staat trouwens ook allemaal op de site van het Vlaams Parlement te lezen.’

Goed recht

Dat de politiek hier geen goed figuur slaat, dat volgt hij wel, maar de verontwaardiging vindt hij sterk overtrokken. ‘Jullie gooien alles op een hoop en nu zijn plots alle politici graaiers. Hoe alles nu in de sfeer van illegaliteit wordt getrokken door Hedebouw, daar ben ik het fundamenteel mee oneens.’

Maar moet dit niet doorgelicht worden, wou de journaliste van Radio 1 nog weten. ‘Wàt doorlichten? Dit is allemaal perfect na te gaan. U kunt dit allemaal raadplegen op de site van het parlement. Overigens is het maximumpensioen van een volksvertegenwoordiger 6.600 euro, dus ruim onder de Wijninckx-norm. Dus de meeste volksvertegenwoordigers vallen daar hoe dan ook niet onder.’

Dat de regeling nu alsnog wordt gewijzigd, daar heeft hij geen probleem mee. ‘Het is het goed recht van het parlement om dat af te schaffen.’

Zal hij zelf aan pensioen moeten inleveren? ‘Ik heb twee pensioenen, een als burgemeester en schepen, waar ik dertig jaar hard voor heb gewerkt, en een als volksvertegenwoordiger. Als er moet worden terugbetaald, dan doe ik dat, geen probleem. Het parlement heeft gisteren contact met me opgenomen. Men is het aan het onderzoeken.’

Lees ook