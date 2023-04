Open VLD blijft knip groenestroomcertificaten tegenhouden

Vrijdag mikt minister Zuhal Demir (N-VA) op de definitieve goedkeuring van de knip in groenestroomcertificaten. Maar Open VLD blijft fundamentele bezwaren hebben. Vandaag volgt nog overleg.

Het verzet van de liberalen tegen het intrekken van groenestroomcertificaten – een systeem dat het opwekken van energie met zonnepanelen financieel beloont –?voor bepaalde bedrijven is niet nieuw. Begin deze maand gaf Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) al aan dat de regeling die voorligt ‘de verkeerde bedrijven treft en rechtsonzekerheid veroorzaakt’. Nochtans keurde de Vlaamse regering op initiatief van Demir wel al het principe goed om oversubsidiëring via de groenestroomcertificaten aan te pakken en zo de elektriciteitsfactuur voor elke Vlaming drukken.

Alleen zint de uitwerking de liberalen niet. Zo zou de regeling die voorligt meer bedrijven treffen dan de 200 waar Demir eerst over sprak. Een onderzoek van sectorfederatie ODE Vlaanderen wees uit dat het eerder over bijna 2.200 bedrijven gaat, waaronder kmo’s, OCMW’s, ziekenhuizen en landbouwfirma’s.

Demir counterde die schatting deze week nog met nieuw cijferwerk door haar eigen kabinet dat spreekt over 880 bedrijven. Het zou daarbij gaan over eigenaars die gespreid over drie jaar meer dan 200.000 euro aan subsidies kregen. Kmo’s en OCMW’s zouden er amper bij zitten, zegt het kabinet-Demir. Het aantal gedupeerden zou zelfs nog lager zal uitvallen. Als bedrijven kunnen aantonen dat ze nog geen rendement van 8 à 9 procent hebben behaald, zouden ze hun subsidies mogen houden.

Nog volgens Demir, blijkt uit de steekproef van haar kabinet ook dat de vrees dat vooral gewone kmo’s en ondernemers groenestroomcertificaten ontvangen onterecht is. ‘Ongeveer 67 procent van de ontvangers van te veel groenestroomcertificaten is een speciaal daarvoor opgerichte financiële vennootschap zonder personeel en échte economische activiteiten. Daarnaast stroomt nog eens 9 procent naar de grote logistieke spelers in de haven’, stelt ze.

Open VLD: niet overtuigd

Maar het nieuwe cijferwerk overtuigt de liberalen niet, zo vernam De Standaard. De verschillende inschattingen tonen volgens hen net aan dat de regeling niet op punt staat en ook juridisch dreigt te kapseizen. Dat subsidies naar daartoe opgerichte vennootschappen stromen, wordt als naast de kwestie beschouwd. Op een kernkabinet vandaag zal Somers dan ook melden dat de positie van Open VLD niet gewijzigd is. ‘Wat voorligt strookt niet met de oorspronkelijke bedoeling van de maatregel en kunnen we niet goedkeuren’, zo klinkt het.

Of het dossier nog deze week kan vlot getrokken worden, is zeer twijfelachtig. Alvast de liberalen achten de kans klein, tenzij Demir alsnog met een alternatief op tafel komt. In een interview met De Zondag vorig weekend leek ook minister-president Jan Jambon (N-VA) dat te beseffen. ‘Er zal sowieso voorzichtigheid nodig zijn. Zuhal is voortdurend op zoek naar manieren om de energiefactuur naar beneden te krijgen – en terecht. Dit is één van de denkpistes. Maar als dat niet lukt op een juridisch robuuste manier, dan laten we dat vallen’, zei Jambon.

Bij het kabinet-Demir acht men de tijd gekomen om te beslissen. Aan een dossier dat al drie keer eerder is goedgekeurd binnen de regering en al twee keer bij de Raad van State is gepasseerd, valt niet zoveel meer te wijzigen, zo is de houding.