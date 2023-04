Australië in de ban van zonsverduistering en tientallen doden na stormloop in Jemen: dit is het nieuws van de dag

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Zonsverduistering in noordwesten van Australië

58 seconden. Zo lang was het pikdonker in de afgelegen stad Exmouth in het noordwesten van Australië. Daar, maar ook in veel andere steden in de regio, keken burgers mee naar de (gedeeltelijke) zonsverduistering. Dat lokte buitenlandse toeschouwers. ‘Eclipsjagers’, worden die genoemd.

2. ‘Moskou voert onderzeese oorlog tegen het Westen’

Vissersboten die niet vissen, schepen die hun transponder uitschakelen: Scandinavisch onderzoek geeft opnieuw aan dat Moskou plannen heeft om de westerse gas­leidingen en internet- en elektriciteitskabels op de zeebodem te saboteren. Lees meer>

3. Tientallen doden na chaos bij distributie hulpgoederen in Jemen

In de Jemenitische hoofdstad Sanaa zijn ten minste 90 mensen omgekomen bij een stormloop die uitbrak toen er hulpgoederen werd uitgedeeld. Meer dan driehonderd personen raakten gewond, waarvan tientallen ernstig. Dat melden lokale gezondheidsdiensten. Lees meer>

4. K-popster Moonbin (25) dood teruggevonden in appartement

De Zuid-Koreaanse popster Moonbin is woensdagavond dood aangetroffen in zijn appartement in Seoul. De 25-jarige zanger was een van de grootste sterren in de K-pop en maakte deel uit van de populaire formatie Astro. De omstandigheden waarin hij overleden is, zijn nog heel onduidelijk. Volgens de politie is de zanger wellicht zelf uit het leven gestapt, maar moet een autopsie door een wetsdokter daar uitsluitsel over brengen. Lees meer >

5. Verenigde Staten kondigen nieuw steunpakket voor Oekraïne aan ter waarde van 325 miljoen euro

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een nieuw steunpakket aan Oekraïne aangekondigd. Het gaat om een pakket ter waarde van 325 miljoen dollar (297 miljoen euro, red.) en omvat vooral munitie, onder meer voor Himars-raketsystemen. Het is het 36e steunpakket van het Amerikaans ministerie van Defensie. Lees meer >