Koel weer met kans op intense buien

Donderdagochtend is het zwaarbewolkt met soms wat lichte neerslag. In de namiddag wordt het wisselvallig met enkele opklaringen, maar ook soms intense buien met lokaal korrelhagel of een donderklap.

Het is zeer koel met maxima van amper 5 tot 11 graden bij een matige en aan zee eerst nog vrij krachtige noordoostenwind. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond blijft het nog wisselvallig met een aantal buien. In de nacht op vrijdag vallen er vooral nog buien in het westen, maar elders wordt het vanuit het oosten droog. De minima liggen tussen 2 en 5 graden. De wind waait zwak tot matig uit een oostelijke richting.

Vrijdag is de atmosfeer nog redelijk onstabiel. Opklaringen wisselen af met wolkenvelden en hier en daar kunnen nog buien vallen, vooral op het einde van de dag. Het wordt wat zachter met maxima tussen 12 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten.

Zaterdag begint met enkele zonnige periodes, maar het wordt snel bewolkt met regen of buien. Over het westen wordt het droger in de namiddag. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden in het oosten en tussen 12 en 14 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig in het oosten van het land en elders zwak tot matig uit het zuidoosten, later zuidwesten.

Zondag blijft het wisselvallig met buien en een matige tot vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind, ruimend naar west tot noordwest. Het is opnieuw frisser met maxima van 10 tot 15 graden.

Maandag blijft het wisselvallig met soms wat regen. De maxima liggen tussen 5 en 7 graden op de hoogten van de Ardennen en tussen 9 en 12 graden elders. De wind waait meestal matig uit het noordwesten, draaiend naar het noorden.

Dinsdag en woensdag is het wisselend bewolkt en grotendeels droog, op een plaatselijke bui na. Het wordt zeer fris met maxima van amper 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in de lage gebieden van het land. Lichte nachtvorst is niet uitgesloten in de Ardennen.