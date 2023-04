Twee tieners gearresteerd voor dodelijke schietpartij verjaardagsfeest Alabama

Twee broers van 16 en 17 jaar zijn dinsdagavond (lokale tijd) door de Amerikaanse politie gearresteerd voor de fatale schietpartij van afgelopen zaterdag in Alabama. Woensdag werd ook een 20-jarige man opgepakt voor de feiten.

Bij de schietpartij op een verjaardagsfeest in Dadeville kwamen vier mensen om het leven, de drie verdachten wordt dan ook viervoudige moord ten laste gelegd. Zeker 32 mensen raakten gewond, vier van hen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de dodelijke slachtoffers is de broer van het meisje dat haar zestiende verjaardag vierde.

De twee tieners zullen als volwassenen berecht worden, aldus de lokale openbaar aanklager. Over een mogelijk motief heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of de verdachten iemand op het verjaardagsfeest kenden. Een familielid van het jarige meisje heeft aan lokale media laten weten dat de namen van de verdachten haar niet bekend voorkomen. In lokale media wordt gespeculeerd dat American Football een link zou kunnen zijn: zowel een van de overleden tieners als een van de verdachten speelden deze sport, in rivaliserende teams.

Dadeville telt zo’n 3.000 inwoners. De verdachten komen uit Tuskegee en Auburn, twee stadjes elk op ongeveer 50 kilometer van Dadeville.