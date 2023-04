De Nederlandse producent van ­lithografiemachines ASML verloor 3,7 procent na een kwartaalupdate. Op zich waren de cijfers meer dan uitstekend. De omzet van 6,75 miljard euro was ­hoger dan verwacht. Op die omzet boekt het een brutomarge van maar liefst 50,6 procent. Wat beleggers stoorde waren de nieuwe orders. Die lagen in het eerste kwartaal op ‘slechts’ 3,75 miljard euro ­tegenover 6,4 miljard euro in het vierde kwartaal.