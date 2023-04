Vandaag schuift er in de loop van de ochtend een storing vanuit het noordoosten over het land. De bewolking wordt vergezeld van wat lichte regen. In de Ardennen is er natte sneeuw mogelijk. Het westen krijgt eerst veel zon, maar na de middag wordt het ook daar bewolkt. Het kwik klimt niet hoger dan 10 of 11 graden, bij een matige noord- tot noordoostenwind.