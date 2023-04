Om goed te kunnen slapen, slikken we zowat alles

Metasleep, Noctesia, Forténight, Noctiphar, Sleepyl, Lune­stil … Het zijn slaapmiddelen die je zonder voorschrift kunt kopen. Al zul je het woord ‘slaapmiddel’ niet op de bijsluiter vinden. Het gaat om ‘niet-verslavende’ voedingssupplementen ‘ter bevordering van de kwaliteit van de slaap’. Behalve ­vitamines ­bevatten ze ook valeriaan, Indische ginseng, citroen­melisse of goudpapaver. Vorig jaar werden er meer dan 1,3 miljoen doosjes van verkocht, een stijging van 33 procent tegenover 2019. ­Artsen zouden voorzichtiger geworden zijn met het voorschrijven van ‘echte’ slaapmiddelen. Toch werden ook daarvan vorig jaar nog 5,5 miljoen doosjes verkocht.

Slaapexpert en neuroloog Inge Declercq (UZA) vindt dat de niet-voorgeschreven middelen te vlot over de toonbank gaan. ‘Veel mensen weten niet wat ze slikken. En als één pil niet werkt, ­nemen ze er twee.’ Veel van die middelen bevatten melatonine, een slaaphormoon dat we zelf aanmaken. ‘Melatonine heeft een effect op de hersenen, maar bijvoorbeeld ook op de ­darmen. Krijg je daar te veel van binnen, dan kan dat schadelijk zijn.’ Andere middelen werken in op de aanmaak van histamine, wat hartritmestoornissen kan veroorzaken.’ (tdl)