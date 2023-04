Opnames Rust worden hervat

De opnames van de film Rust worden deze week hervat. Dat heeft de productie dinsdag gemeld. Het filmen van de western werd ­stilgelegd nadat op 21 oktober 2021 een dodelijk ongeval was gebeurd. Acteur Alec Baldwin was aan het oefenen met een revolver die ongeladen had moeten zijn. Maar er werd een echte kogel afgevuurd, die de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins doodde en regisseur Joel Souza verwondde. Baldwin wordt beschuldigd van onvrijwillige doodslag maar pleit onschuldig. Hoewel de rechtszaak nog niet afgerond is, zullen de opnames vandaag hervat worden in Montana. Baldwin keert terug als acteur en ­producer. (blg)