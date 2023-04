Lachen met de handicap van collega’s, racistische memes, seksisme en homofobie: het parket opent een onderzoek naar een berichtengroep van acht leraren van een Hasseltse sportschool.

Aan de GO! Next Sportschool van Hasselt worden acht sportleerkrachten tot het einde van het schooljaar geschorst wegens ongepaste berichten in een whatsappgroep. Een van hen is een voet­baller die met ...