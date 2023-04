Gouden duo De Bruyne-Haaland doet het opnieuw voor City

En nu Real. Na een 1–1 bij Bayern München staat Manchester City weer een stap dichter bij eindwinst. De combinatie De Bruyne-Haaland trof weer raak, de aansluitingstreffer kwam te laat.

We zouden vandaag niet graag de sociale media-inbox van Bayern-verdediger Dayot Upamecano lezen. De Fransman was na de 3–0 voor City vorige week al de schlemiel en deed dat in de terugmatch nog eens over.

Eerst kreeg hij rood voor een fout op de doorgebroken Erling Haaland, daarna veroorzaakte hij een strafschop voor handspel. Opvallend genoeg telkens zonder gevolg. Zijn rode kaart werd kwijtgescholden voor voorafgaand buitenspel, de penalty trapte Erling Haaland zowaar over.

Maar net toen we ‘Haaland is ook maar een mens’ schreven, volgde een derde schuiver. Letterlijk. Eén op één met Haaland gleed Upamecano weg. Deze keer toonde de Noor, op assist van Kevin De Bruyne, geen genade. Voor Haaland was het al de elfde keer dit seizoen dat hij scoorde op assist van de Rode Duivel. Zoals de Franse sportkrant L’Equipe zopas vaststelde: de combo KDB-Haaland wordt almaar efficiënter.

Nochtans was Bayern onder impuls van een sterke Kingsley Coman snedig gestart. Maar de beloning bleef uit. Leroy Sané plaatste oog in oog met City-doelman Ederson voorlangs, spits Eric Maxim Choupo-Moting kreeg de bal vanop enkele meters van doel niet over de lijn gefrommeld. En toen het dan toch eens lukte, werd de goal van Matthys Tel afgekeurd voor buitenspel.

Oliver Kahn

In de Duitse pers waren afgelopen weekend al foto’s opgedoken van ceo Oliver Kahn die in de tribune helemaal door het lint ging toen zijn ploeg de kansen liet liggen tegen Freiburg. Nu staarde hij droevig voor zich uit. De late aansluitingstreffer vanop de stip van Joshua Kimmich kon het leed niet verzachten.

City lijkt zo dichter en dichter bij het ultieme doel te komen: een eerste eindzege in de Champions League. Met Inter of Milan als mogelijke tegenstander in de finale zit eigenlijk maar één tegenstander van het niveau-City bij de laatste vier. Real Madrid, de tegenstander van City in de halve finale, én het team dat Guardiola en co. vorig jaar voetje lichtte. Zíj hebben geen Upamecano achterin...

1–157’ Erling Haaland 0–1; 83’ Joshua Kimmich 1–1