Manchester City en Inter stoten door naar halve finale Champions League

Inter en Manchester City hebben zich allebei geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Daarin zullen ze het opnemen tegen respectievelijk AC Milan en Real Madrid.

Nadat het in de heenwedstrijd met 0-3 een comfortabele voorsprong had opgebouwd, wachtte Manchester City deze keer tot in de tweede helft om afstand te nemen van Bayern München, dankzij een doelpunt van Haaland. Kimmich maakte in het slot wel nog gelijk. Kevin De Bruyne speelde de volledige match.

De terugwedstrijd tussen Inter en Benfica eindigde op 3-3, waardoor de Milanezen het straks mogen opnemen tegen stadsgenoot AC Milan. Romelu Lukaku viel in tijdens het slotkwartier.

