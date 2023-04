Gent herdenkt door mishandeling overleden kind

Aan het Gentse Houtdok kwamen woensdagavond 350 mensen ­samen om de 9-jarige Raul te ­herdenken, van wie het lichaam er vorige week uit het water was gehaald. Hij zat verstopt in een sporttas en zou eind januari al ­gedumpt zijn. Hij overleed nadat hij, volgens een getuigenis van zijn zus, zwaar werd mishandeld door zijn stiefvader. ‘Het is ­belangrijk dat we samen rouwen. We zullen de wens van de familie inwilligen en Raul een permanente herdenkingsplek geven’, zei de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) tijdens de ­herdenking. De aanwezigen ­legden er bloemen, kaartjes en knuffels neer. Een oom was vanuit Duitsland gekomen om de herdenking bij te wonen.